La Yamaha Ténéré 700 World Rally rappresenta la versione definitiva della moto Adventure su lunghe distanze di Yamaha ed è disponibile negli iconici colori racing ispirati alla moto da corsa della Dakar del 1993 di Stéphane Peterhansel ed è il modello più esclusivo della gamma Yamaha Adventure 2023 che rende omaggio alle straordinarie prestazioni nei rally di Yamaha.

Yamaha Ténéré 700 World Rally: caratteristiche

Le specifiche di serie comprendono le sospensioni KYB premium a lunga escursione, i doppi serbatoi carburante da 23 litri, il silenziatore Akrapovič in titanio e una sella piatta in 2 pezzi in stile rally. Inoltre, è disponibile una strumentazione TFT a colori da 5″ con connettività con smartphone, ABS a 3 modalità e ammortizzatore di sterzo Öhlins regolabile.

La Ténéré 700 World Rally, con i nuovi e audaci colori blu, rosa fluorescente e argento, si ispira al design della moto ufficiale di Stéphane Peterhansel del 1993 e rende omaggio alla storia della Dakar di Yamaha. Gli stessi colori saranno utilizzati dai piloti Yamaha Alessandro Botturi e Pol Tarrés nel loro programma di gare 2023, dove spingeranno fino al limite le loro moto ufficiali Ténéré.

Questa nuova moto Adventure è caratterizzata da componenti premium. L’esclusivo terminale slip-on Akrapovič accentua la sensazione di coppia elevata e il ruggito caratteristico del motore CP2 con fasatura a 270 gradi, mettendo in evidenza le specifiche di questa esclusiva moto leader di categoria.

La Ténéré 700 World Rally è equipaggiata con i più avanzati serbatoi carburante da 23 litri che offrono un’autonomia eccezionale per i viaggi più lunghi. Le sospensioni premium della Ténéré 700 World Rally sono progettate per offrire un’eccellente maneggevolezza durante la guida fuoristrada per lunghi periodi di tempo.

Il mono ammortizzatore regolabile si abbina perfettamente alla forcella, e grazie al serbatoio separato in alluminio garantisce capacità di smorzamento costante. Con 18 impostazioni, l’ammortizzatore di sterzo Öhlins offre un livello di sicurezza e controllo totale, quando le condizioni del terreno diventano difficili e permette al pilota di sfruttare al massimo le sospensioni premium.

I piloti della Ténéré 700 World Rally possono scegliere tra tre stili di schermo selezionabili: digitale, analogico o roadbook. Inoltre, il display TFT a colori da 5″ può essere collegato a uno smartphone con l’app MyRide, che consente la visualizzazione sullo schermo dei messaggi di testo e degli avvisi delle chiamate in arrivo.

L’ABS a 3 modalità del World Rally offre al pilota una flessibilità totale nella scelta del modo in cui vuole che la moto si presenti su una varietà di superfici. Nella modalità 1 l’ABS è attivo su entrambe le ruote: un requisito di legge sulle strade pubbliche. Nella modalità 2, invece, è attivo sulla ruota anteriore e non su quella posteriore, il che offre maggiore sicurezza nei tracciati con ghiaia. Nella modalità 3 è completamente spento, così è il pilota ad avere il massimo controllo nella guida su sterrato.

La Ténéré World Rally è disponibile al prezzo di listino 14.399 €. f.c.

