Yamaha MT-07 2023: tutte le novità della naked stradale

Yamaha MT-07 2023 ha bisogno di poche presentazioni: un motore ricco di coppia combinato con un telaio agile e compatto, un design minimale ma possente. La nuova generazione di Yamaha MT-07 2023 presenta una serie di miglioramenti che ottimizzano l’esperienza pur rimanendo fedeli all’idea di base amata da molti motociclisti.

L’aggiornamento più significativo è il nuovo display TFT a colori da 5″ che offre una scelta tra due temi per lo schermo. Il tema Street ha un layout moderno, con un contagiri a barre, tachimetro digitale e indicatore delle marce, mentre il tema Touring ha un contagiri circolare in stile analogico sulla destra dello schermo e un tachimetro digitale sulla sinistra.

Scaricando l’app MyRide di Yamaha sul proprio smartphone, i piloti possono connettersi con la Communication Control Unit della MT-07 my 2023 tramite Bluetooth e visualizzare le chiamate in arrivo e le notifiche dei messaggi sulla nuova strumentazione TFT.

L’app MyRide offre anche molte altre funzioni utili, tra cui il monitoraggio di tutti i parametri chiave della moto, il tracciato del percorso, la registrazione della distanza percorsa, l’accelerazione, la velocità massima, l’angolo di inclinazione e molto altro ancora. I dati possono essere condivisi, confrontati e discussi con altri piloti Hyper Naked Yamaha in alcuni dei numerosi forum su Internet e nei gruppi sui social media.

La linea completa di accessori originali di Yamaha comprende numerosi prodotti di design , confortevoli e performanti che il pilota della MT-07 può scegliere per migliorare e personalizzare la propria moto. Per facilitare il montaggio del cambio elettronico, l’ultima MT-07 è pre cablata di serie per l’installazione utilizzo del cambio elettronico opzionale.

Yamaha MT-07 2023: nuove caratteristiche

Strumentazione TFT a colori da 5 pollici

Temi Display Street o Touring

Connettività per smartphone con l’app MyRide

Di serie predisposta per il montaggio del cambio elettronico

Colori: Cyan Storm, Icon Blue e Tech Black

