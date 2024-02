Campionato Mondiale MotoE: piloti e squadre al via nel 2024

Diffusa la lista del piloti e dei team che parteciperanno all’edizione 2024 del Campionato del Mondo MotoE riservato alle moto elettriche.

Saranno ben 18 i piloti e 9 le squadre che prenderanno il via del Campionato Mondiale MotoE 2024 (FIM Enel MotoE 2024). Tra i piloti iscritti figura anche il campione in carica Mattia Casadei, che ha cambiato colori e correrà per il team LCR E-Team in coppia con il brasiliano Eric Granado.

Il vincitore del trofeo nel 2020 e 2021, Jordi Torres, tornerà invece con il Team Openbank Aspar. Matteo Ferrari, che si era affermato nella prima edizione della serie elettrica, resterà con Felo Gresini MotoE. Nell’edizione 2024 del campionato del mondo elettrico esordiranno tre nuove squadre.

L’Aruba Cloud MotoE Racing Team schiererà l’italiano Armando Pontone e il veterano britannico Chaz Davies, in passato fra i protagonisti del Campionato Mondiale Superbike. Il Klint Forward Factory Team punterà sull’esperienza di Andrea Mantovani e Maria Herrera. In sella alle Ducati V21L marchiate Axxis-MSI, inoltre, Miquel Pons e Oscar Gutierrez.

Campionato Mondiale MotoE 2024: piloti e team

