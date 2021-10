Orari MotoGP TV8 oggi GP Austin 2021 con diretta SKY, DAZN e NOW

Pecco Bagnaia conquista la terza pole position in carriera, dietro di lui Quartararo e Marquez. Gara in diretta alle 21, in differita su TV8 alle 23.15.

Ecco gli orari della MotoGp su TV8 oggi da Austin, che con la gara di oggi segna il ritorno del motomondiale negli Stati Uniti per il GP delle Americhe. Qui la classifica aggiornata della MotoGP 2021 con i piloti, team ed anche il mondiale costruttori.

Le qualifiche hanno segnato la conferma dello stato di forma di Pecco Bagnaia che conquista la terza pole position in carriera. Dietro di lui Quartararo e Marquez. Valentino Rossi si accontenta di un penultimo posto, che fa davvero poco onore al campione di Tavullia.

Ricordiamo che, dato il fuso orario, la gara delle MotoGP sarà visibile alle ore 21 italiane di oggi, con la differita su TV8 alle 23.15 in chiaro sul digitale terrestre.

Orari MotoGP TV8 oggi da Austin 2021 in differita

Domenica 3 ottobre TV8

20.15: Moto3 Gara

21.30: Moto2 Gara

23.15: MotoGP Gara

Orari MotoGP Austin Sky MotoGP e NOW in diretta

Oggi Domenica 3 ottobre

Ore 15.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18: gara Moto3

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.20: gara Moto2

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.30: Grid

Ore 21: gara MotoGP (differita su TV8 dalle 23.15)

Ore 22: Zona Rossa

Ore 22.45: Paddock Live Ultimo Giro

Ore 24: Race Anatomy MotoGP

Orari MotoGP Austin MotoGP DAZN in diretta

Oggi Domenica 3 ottobre

15.40: Moto3 Warm Up

16.10: Moto2 Warm Up

16.40: MotoGP Warm Up

18.00: Moto3 Gara

19.20: Moto2 Gara

21.00: MotoGP Gara

—–

