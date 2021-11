Gresini MotoGP al debutto con Ducati con Bastianini e Di Giannantonio

Nei test di Jerez vedremo in pista una nuova Ducati Desmosedici GP 21 nera.

Il progetto Gresini MotoGP era il grande sogno nel cassetto di Fausto Gresini. Un sogno che Fausto avrebbe certamente portato a termine con le sue stesse mani. La sua precoce scomparsa ha sicuramente posto la Gresini Racing davanti ad una realtà complessa, una realtà che la moglie Nadia Padovani ha saputo rimodellare ad immagine del marito.

Da qui la nascita del progetto Gresini MotoGP, che ha trovato prima in Ducati Corse l’alleato giusto e poi in Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini una coppia di piloti italiani molto legata alla storia “famiglia” Gresini. Tuttavia, Enea torna in famiglia dopo l’esperienza MotoGP sulla Ducati del team Avintia e “Diggia” è stato promosso nella classe regina dopo la stagione in Moto2 sempre con Gresini. Entrambi guideranno una Desmosedici GP 21 QUI la griglia completa dei piloti MotoGP 2022.

I piloti Gresini MotoGP scenderanno in pista nei Test MotoGP Jerez 2021.

Gresini MotoGP 2022

A seguire le parole dei piloti italiani sulla prossima stagione.

Fabio Di Giannantonio:

“Arrivare al top non capita tutti i giorni. Il prossimo anno correrò nella massima categoria possibile di questo sport ed è un sogno incredibile. Il primo giorno sarà come entrare nella scuola dei grandi: sarà tutta una grandissima esperienza, a prescindere da come vada. Il passaggio dalla Moto2 alla MotoGP sarà bello tosto: 100 cavalli in più, più persone nei box, più impegni, più bottoni sul manubrio. Sicuramente sarà un cambiamento enorme, ma io mi sento già pronto e non vedo l’ora”.

Enea Bastianini:

“È fantastico tornare in Gresini Racing, una squadra che è come una famiglia per me e che ha creduto fortemente in me nel passato. Di fatto è stata la prima a credere in me. Siamo stati tre anni insieme e ho solo buoni ricordi. Ovviamente mi sarebbe tanto piaciuto iniziare questa avventura con Fausto, ma la famiglia Gresini si chiama così per un motivo, avrò tanti amici vicino che mi aiuteranno. Con Ducati abbiamo trovato l’accordo che cercavamo e sono sicuro che il prossimo anno avremo una moto molto competitiva. Nel 2022 arriverò più preparato a questa categoria e ancora più motivato”.

