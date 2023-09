Marc Marquez 2024: il pilota spagnolo tra Honda e Ducati

Marc Marquez entro un paio di settimane deciderà il suo futuro. Il pilota spagnolo, otto volte campione del mondo, è fortemente indeciso se rinnovare con la Honda per il 2024. Nel weekend della MotoGP di Misano, in cui se ne sono viste delle belle, ha preso piede la voce che vedrebbe il pilota di Cervera unirsi al fratello Alex nel Team Gresini Ducati.

Tuttavia, la stessa Honda ha confermato che Marquez non ha ancora comunicato le proprie intenzioni di rimanere nel box Repsol. Insomma, il mistero si infittisce e terrà banco, almeno per i prossimi due Gran Premi, entro i quali, come confermato dallo stesso Marquez, si dovrebbe conoscere il suo futuro.

Marquez ha iniziato il lavoro di test sulla Honda MotoGP 2024 proprio lunedì scorso all’indomani della gara. Tuttavia i primi commenti sulla nuova Honda non sono stati esaltanti. Nel futuro dell’otto volte iridati ci sarebbero quindi tre opzioni:

Restare in Honda anche la prossima stagione rimanendo il pilota di punta per la Casa giapponese; Trasferirsi nel Team Gresini Ducati (opzione a mio avviso poco probabile, ndr) Terza ma meno probabile ipotesi attendere un anno e passare in KTM nel 2025.

A margine dei test il pilota spagnolo ha poi ammesso di avere tre opzioni per la stagione 2024:

“C’è il piano A, il piano B e il piano C, prima dicevo che erano due, ma in verità sono tre. Ho quindi tre piani, le tre idee molto chiare, ho ben chiaro cosa deve accadere per ciascuno di essi. Ma non c’è molto tempo. C’è una scadenza. Dopo le gare di India e Giappone deciderò io.”

Noi crediamo che alla fine Marquez rinnoverà con Honda. Conviene al pilota e conviene anche alla casa giapponese. Perché parliamoci chiaro, se Marc sta bene, è ancora in grado di fare la differenza. Certo, serve che Honda porti in pista una MotoGP all’altezza delle concorrenza, ed anche su questo la HRC sta lavorando per tornare a competere ai massimi livello. Staremo a vedere. Stay Tuned!

