MotoGP Argentina 2023: risultati e ordine di arrivo

Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Argentina di MotoGP, la sua prima vittoria in carriera nella classe regina, dopo una gara clamorosa, stravinta in lungo e in largo. Sul podio insieme al pilota VR46 sono saliti Johann Zarco e Alex Marquez, poi alle loro spalle Franco Morbidelli, Jorge Martin, Jack Miller, Fabio Quartararo, Luca Marini, Alex Rins e Fabio Di Giannantonio.

Bezzecchi ha dominato la gara in sella alla Ducati GP22, trovando un feeling incredibile sotto l’acqua, e conducendo con un ritmo indiavolato, inarrivabile per i rivali. Con questa vittoria, Marco Bezzecchi è diventato il nuovo leader della classifica di MotoGP, a causa della caduta di Francesco Bagnaia, quando il campione del mondo 2022 si trovava in seconda posizione dopo aver avuto la meglio su Alex Marquez.

La Ducati continua a dominare queste prime gare della stagione 2022 del motomondiale, nonostante l’assenza di due piloti ufficiali della casa di Borgo Panigale. Sul bagnato a Termas de Rio Hondo, la Yamaha di Franco Morbidelli è stata la prima delle altre case al traguardo, mentre l’Aprilia ha fatto fatica sulla pista che sulla carta doveva esaltare le RS-GP.

Secondo il calendario di MotoGp, il prossimo appuntamento è tra due settimane negli Stati Uniti ad Austin in Texas, sul Circuit of the Americas.

MotoGP Argentina 2023: ordine di arrivo

Posizione Numero Pilota Moto Giri Tempo Punti 1 72 Marco Bezzecchi Ducati 25 – 25 2 5 Johann Zarco Ducati 25 4.085 20 3 73 Alex Marquez Ducati 25 4.681 16 4 21 Franco Morbidelli Yamaha 25 7.581 13 5 89 Jorge Martin Ducati 25 9.746 11 6 43 Jack Miller KTM 25 10.562 10 7 20 Fabio Quartararo Yamaha 25 11.095 9 8 10 Luca Marini Ducati 25 13.694 8 9 42 Alex Rins Honda 25 14.327 7 10 49 Fabio Di Giannantonio Ducati 25 18.515 6 11 37 Augusto Fernandez KTM 25 19.380 5 12 12 Maverick Viñales Aprilia 25 26.091 4 13 30 Takaaki Nakagami Honda 25 28.394 3 14 25 Raul Fernandez Aprilia 25 29.894 2 15 41 Aleix Espargaro Aprilia 25 36.183 1 16 1 Francesco Bagnaia Ducati 25 47.753 0 17 33 Brad Binder KTM 25 48.106 0

