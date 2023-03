Sono stata in Portogallo per la MotoGP ed è stato un week end pazzesco

MotoGP Portogallo 2023 Tissot: sono partita da Milano Malpensa (con non pochi disagi dovuti agli scioperi in Francia) venerdì 24 e sono atterrata a Lisbona. Tissot mi ha portato a vivere un pazzesco week end per seguire la MotoGP per il primo Grande Premio della stagione in Portogallo.

La partenza da Malpensa con qualche ritardo…

Ed ora inizia il viaggio, passo per passo con tantissime foto, dal tour per il paddock alle ombrelline, passando per la pit lane, la Sprint e andando anche sulla griglia di partenza della Moto3! E’ stato un lungo viaggio, da Lisbona il pick up mi ha portato fino ad Albufeira, presso il Grande Real Santa Eulalia, di fronte alla spiaggia. L’hotel ha una spettacolare vista fronte oceano, quindi ve lo consigliamo per un meraviglioso soggiorno 😉

Giacca a vento e cappellino pronti per la due giorni in circuito a Portimao!

La cena luculliana…

Sabato mattina: la storia e la passione dei Campioni… tutto in un trofeo!

Prontissima per la prima giornata!

Le più fotografate del Paddock: le Ombrelline!

Tissot T-Race MotoGP Limited Edition 2023 è in pronto in pista!

Dettagli ispirati alle corse!

La stanza del cronometraggio e … il fotofinish!

La Sprint Race powered by Tissot: Pecco e Marc!

Un salto in… conferenza stampa!

I Media Scrums con…

E per finire la giornata di sabato: l’evento Tissot a Portimao

E domenica fu!

E poi passa Marc in motorino…

Sulla griglia di partenza!

Pronti, partenza… via!

Insomma.. non c’è dubbio che la MotoGP sia uno degli sport più emozionanti al mondo. Con le ginocchia che sfiorano la pista ad ogni curva, i piloti che sono atleti straordinari e le loro moto, che sui rettilinei raggiungono velocità fino a quasi 350 km/h… autentiche meraviglie tecnologiche.

Insomma le emozioni non sono mancate nel primo weekend della MotoGP 2023 a Portimao, ora aspettiamo di vedere cosa accadrà in Argentina.

—–

