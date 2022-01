Ecco le Desmosedici GP21 portate in pista da Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio.

E’ stato presentato in diretta streaming il nuovo Team Gresini Racing MotoGP, la squadra fondata da Fausto Gresini che torna nella classe regina con un team indipendente, gestito ora dalla moglie.

Il nuovo progetto è infatti gestito da Nadia Padovani Gresini, Team owner, e sostenuto dallo zoccolo duro della Gresini Racing e che in questa stagione conterà con il ritorno in famiglia di Enea Bastianini, già a podio nel 2021 con la Ducati, e con il neopromosso nella classe regina Fabio Di Giannantonio.





























































Team Gresini Racing MotoGP: moto Ducati

Tuttavia, entrambi correranno con la Ducati Desmosedici GP21 nella prossima stagione, moto “assaggiata” nei test di Jerez de la Frontera a fine novembre nei quali Bastianini ha già dimostrato di poter essere super competitivo. Di Giannantonio ha dato subito segnali di grande compatibilità con la sua nuova moto.

Proprio il numero 49 sarà il primo a scendere in pista nei primi test a Sepang dedicati esclusivamente ai rookie della categoria. Si comincia il 31 gennaio con tre giorni di “shakedown” dove il team azzurro sarà già protagonista.

Offerte per motociclisti su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!