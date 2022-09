Orari gara MotoGP oggi TV8 Aragon 2022 in diretta SKY e NOW

Ecco gli orari della gara di MotoGP oggi su TV8 del GP di Aragon trasmesso in diretta insieme a SKY e NOW. Mancano solo sei gran premi con Francesco Bagnaia all’inseguimento di Fabio Quartararo per il titolo della classe regina del Motomondiale. Quattro successi di fila per l’italiano che ora insidia la Yamaha del francese, il cui distacco si è ridotto a soli 30 punti. Dietro di loro in agguato l’Aprilia di Aleix Espargaro.

Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP di Aragon in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Orari TV8 oggi MotoGP Aragon 2022 in chiaro e diretta

Qui gli orari delle dirette su TV8 e su SKY del GP di Aragon, che sono visibili anche in streaming anche su NOW.

Domenica 18 settembre

Ore 10:00 Informazione TV8 Sport

Ore 10:30 Rubrica Paddock Live Live

Ore 11:00 Motociclismo Moto3 GP Aragón (Gara) Live

Ore 12:00 Rubrica Paddock Live Live

Ore 12:15 Motociclismo Moto2 GP Aragón (Gara) Live

Ore 13:15 Rubrica Paddock Live Live

Ore 13:30 Magazine Grid GP Aragon Live

Ore 14:00 Motociclismo MotoGP GP Aragón (Gara) Live

Ore 15:00 Rubrica Zona Rossa GP Aragon Live

Orari MotoGP Aragon 2022 in chiaro e diretta su SKY e NOW

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.15: Tre Lamborghini per un pilota

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Ore 22.30: Dainese Expedition Islanda

