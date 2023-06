Orari MotoGP oggi GP Olanda Assen dirette TV8, SKY e NOW

Ecco gli orari MotoGP del GP di Olanda di oggi domenica alle 14 su TV8, Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno ed in streaming su NOW. Questa mattina dalle 9.40 il warm up della MotoGP. Poi le altre gare: alle 11 il via della Moto3 e alle 12.15 la Moto2.

La classifica della MotoGP vede saldamente in testa Pecco Bagnaia, seguito da Martin e Bezzecchi, tutti su Ducati. Secondo il calendario di MotoGP il prossimo appuntamento sarà nel weekend dell’8/9 Luglio per il GP del Kazakistan.

Griglia di partenza MotoGP Assen 2023

Nella griglia di partenza della MotoGP ad Assen, in Olanda, spicca la performance straordinaria di Marco Bezzecchi. Dopo aver dominato le prove libere, Bezzecchi si è preso il controllo anche delle qualifiche, lasciando dietro di sé il campione del mondo Francesco Bagnaia. Ducati che si è dimostrata eccezionale in qualifica, con Luca Marini che si è piazzato al terzo posto, anche se è scivolato alla fine della battaglia per la pole position. Nella seconda fila di partenza troviamo Quartararo, Binder e l’Aprilia di Aleix Espargaro, seguiti dal compagno di squadra Vinales. Disastro completodi Marc Marquez che, questa volta ha centrato Bastianini, tamponandolo e finendo a terra. Lo spagnolo della Honda partirà in 17ª posizione, proprio davanti al pilota del Ducati Team.

1. Bezzecchi M. Mooney VR46 Team 1:31.472

2. Bagnaia F. Ducati Lenovo Team +0.061

3. Marini L. Mooney VR46 Team +0.158

4. Quartararo F. Monster Energy Yamaha +0.199

5. Binder B. Red Bull KTM Factory Racing +0.232

6. Espargaro A. Aprilia Racing +0.340

7. Vinales M. Aprilia Racing +0.365

8. Zarco J. Prima Pramac Racing +0.409

9. Marquez A. Gresini Racing MotoGP +0.426

10. Martin J. Prima Pramac Racing +0.698

11. Oliveira M. CryptoData RNF Team +0.702

12. Miller J. Red Bull KTM Factory Racing +1.243

13. Di Giannantonio F. Gresini Racing +0.192

14. Nakagami T. LCR Honda +0.504

15. Morbidelli F. Monster Energy Yamaha +0.537

16. Fernandez R. CryptoData RNF Team +0.678

17. Marquez M. Repsol Honda +0.679

18. Bastianini E. Ducati Lenovo Team +0.851

19. Savadori L. Aprilia Racing +1.015

20. Bradl S. LCR Honda +1.047

21. Fernandez A. Tech3 GASGAS Factory +1.089

22. Lecuona I. Repsol Honda +1.095

23. Folger J. Tech3 GASGAS Factory +1.307

Ordine di arrivo della sprint race della Motogp ad Assen, in Olanda

1. Marco Bezzecchi (Ducati)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Fabio Quartararo (Yamaha)

4. Aleix Espargarò (Aprilia)

5. Brad Binder (KTM)

6. Jorge Martin (Ducati)

7. Maverick Vinales (Aprilia)

8. Luca Marini (Ducati)

9. Enea Bastianini (Ducati)

10. Alex Marquez (Ducati)

La classifica piloti aggiornata dopo la Gara Sprint di Assen

1. Francesco Bagnaia 169

2 .Jorge Martin 148

3. Marco Bezzecchi 138

4. Johann Zarco 109

5. Brad Binder 101 6

6. Luca Marini 89

Orari MotoGP Olanda 2023 dirette TV8, SKY e NOW

Domenica 25 giugno

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.15: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 16.00: Race Anatomy MotoGP

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.