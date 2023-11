MotoGP Qatar 2023: programma, orari TV diretta e differita

La MotoGP si avvicina al suo climax stagionale con l’appassionante appuntamento del Gran Premio del Qatar, in programma per domenica 19 novembre 2023 alle 18:00. Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta attraverso Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e Sky Sport 1. Per chi preferisce la comodità della visione in differita, TV8 (canale 108) trasmetterà la gara alle 20:00. La sprint race si correrà come sempre al sabato, anch’essa visibile in diretta su canali in chiaro. Per gli abbonati, è inoltre disponibile lo streaming live tramite Sky Go.

Lasciata alle spalle la tappa malese, il circus della MotoGP si sposta a Losail per il penultimo appuntamento del motomondiale 2023. Quest’anno, il GP del Qatar, tradizionalmente l’apertura della stagione, ha subito un rinvio a causa dei lavori di rinnovamento del paddock, necessari per accogliere la Formula 1. Le gare in questo circuito sono state storicamente imprevedibili, con risultati sorprendenti e spesso non ripetuti nel corso della stagione. Quest’anno, collocato a fine anno, il GP potrebbe rivelare dinamiche più allineate al resto della stagione. I riflettori sono puntati sui due protagonisti della lotta per il titolo mondiale: Francesco Bagnaia e Jorge Martin.distanziati di soli 14 punti in classifica generale. Con gare in orario pomeridiano, gli appassionati non hanno scuse per mancare a questo spettacolo mozzafiato. Secondo il calendario, il prossimo Gran Premio, l’ultimo della stagione, si correrà a Valencia il 26 Novembre.

Orari MotoGP Qatar 2023 TV8

Sabato 18 novembre in diretta

Ore 13.40-14.20: qualifiche MotoGP

Ore 18.00: Gara Sprint MotoGP

Domenica 19 novembre in differita

Ore 17:00: Gara Moto3

Ore 18.30: Gara Moto2

Ore 20.00: Gara MotoGP

Orari MotoGP Qatar 2023 SKY e NOW in diretta

Giovedì 16 novembre

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 15.00: conferenza stampa piloti

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 17 novembre

Ore 11.55: prove libere 1 Moto3

Ore 12.45: prove libere 1 Moto2

Ore 13.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 14.40: paddock live

Ore 16: paddock live

Ore 16.15: prove libere 2 Moto3

Ore 17.00: prove libere 2 Moto2

Ore 17.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 19.15: Paddock Live Show

Ore 19.45: Talent Time

Sabato 18 novembre

Ore 11.25: prove libere 3 Moto3

Ore 12.10: prove libere 3 Moto2

Ore 12.55: prove libere 3 MotoGP

Ore 13.35: qualifiche MotoGP

Ore 14.40: paddock live

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 15.50: qualifiche Moto3

Ore 16.40: qualifiche Moto2

Ore 17.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 17.55: Sprint Race MotoGP

Ore 18.45: Paddock Live Show

Ore 19.30: Talent Time

Domenica 19 novembre

Ore 13.35: warm up MotoGP

Ore 14: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: gara Moto3

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 16.15: gara Moto2

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.30: Grid

Ore 18.00: gara MotoGP

Ore 19.00: Zona Rossa

Ore 20.00: Race Anatomy MotoGP

