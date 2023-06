Orari MotoGP oggi Italia Mugello: dirette TV8 SKY NOW e Youtube

Tutti gli orari della MotoGP oggi in diretta su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con il GP d’Italia al Mugello. Non solo, perchè la Sprint di oggi alle 15 e la gara della domenica alle 14 saranno visibili anche in live streaming su skysport.it e sulla pagina YouTube di Sky Sport.

Al Mugello si riprende con Pecco Bagnaia in testa alla classifica di MotoGP con un vantaggio di 1 punto su Bezzecchi che aveva vinto quasi un mese fa a Le Mans. Ritorna in pista un altro pilota ufficiale Ducati, Enea Bastianini, che inizierà la sua stagione dopo l’infortunio alla scapola patito a Portimao.

Orari MotoGP oggi su TV8 in diretta del GP d’Italia al Mugello

Oggi Sabato 10 Giugno

Ore 10:50: Qualifiche MotoGP

Ore 11:45: Post Qualifiche MotoGP

Ore 12:10: Race1 MotoE

Ore 12:30: Paddock Pre Qualifiche Moto3 e Moto2

Ore 12:50: Qualifiche Moto3

Ore 13:45: Qualifiche Moto2

Ore 14:30: Paddock Pre Sprint

Ore 15:00: Sprint Race MotoGP

Ore 15:45: Paddock Post Sprint

Ore 16:10: Race2 MotoE

Domenica 11 Giugno

Ore 10:00: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10:30: Paddock Pre Gara Moto3

Ore 11:00: Gara Moto3

Ore 12:00: Paddock Pre Gara Moto2

Ore 12:15: Gara Moto2

Ore 13:15: Paddock Post Gara Moto2

Ore 13:30: Grid

Ore 14:00: Gara MotoGP

Ore 15:00: Zona Rossa

Orari MotoGP oggi GP d’Italia al Mugello su SKY e NOW

Oggi Sabato 10 giugno

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.05: Moto E – Race 1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: qualifiche Moto3

Ore 13.40: qualifiche Moto2

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17: conferenza stampa qualifiche

Ore 17.30: Moto E – Race 2

Ore 18: Patagonia Riding – Viaggio alla Fine del Mondo

Domenica 11 giugno

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP – Anche in streaming sul sito skysport.it e sul canale Youtube di Sky Sport MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Classifica MotoGP 2023

Pos. Pilota Moto Naz. Punti 1 Francesco Bagnaia Ducati Ita 94 2 Marco Bezzecchi Ducati Ita 93 3 Brad Binder Ktm Rsa 81 4 Jorge Martin Ducati Spa 80 5 Johann Zarco Ducati Fra 66 6 Luca Marini Ducati Ita 54 7 Maverick ViÑAles Aprilia Spa 49 8 Jack Miller Ktm Aus 49 9 Fabio Quartararo Yamaha Fra 49 10 Alex Rins Honda Spa 47 11 Aleix Espargaro Aprilia Spa 42 12 Alex Marquez Ducati Spa 41 13 Franco Morbidelli Yamaha Ita 40 14 Augusto Fernandez Gasgas Spa 30 15 Fabio Di Giannantonio Ducati Ita 25 16 Miguel Oliveira Aprilia Por 21 17 Takaaki Nakagami Honda Jpn 21 18 Dani Pedrosa Ktm Spa 13 19 Marc Marquez Honda Spa 12 20 Jonas Folger Gasgas Ger 7 21 Joan Mir Honda Spa 5 22 Michele Pirro Ducati Ita 5 23 Danilo Petrucci Ducati Ita 5 24 Lorenzo Savadori Aprilia Ita 4 25 Raul Fernandez Aprilia Spa 3 26 Stefan Bradl Honda Ger 2 Nc Enea Bastianini Ducati Ita 0 Nc Pol Espargaro Gasgas Spa 0

