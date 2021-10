Bagnaia in pole, Quartararo in seconda fila. Gli orari definitivi della MotoGP su TV8 oggi domenica 24 per vedere il Gran Premio Made in Italy e dell’Emilia Romagna dal circuito di Misano.

La gara sarà trasmessa in differita su TV8 alle 16.50 in chiaro sul digitale terrestre. La diretta alle 14.00 di domenica è invece visibile su Sky Sport MotoGP, DAZN e NOW per la tappa del Motomondiale che vede correre per l’ultima volta Valentino Rossi in Italia. Qui la classifica MotoGP 2021 piloti, team e costruttori aggiornata.

MotoGP Misano 2021: la griglia di partenza definitiva

Grande prestazione di Bagnaia che parte in prima posizione, seguito da Miller e Marini, mentre Espargaro, forte dei punti che lo vedono in testa al mondiale, controlla la situazione con il quarto posto. Ultimo Valentino Rossi.

1ª FILA

1. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati); 2. Jack Miller (Aus/Ducati); 3. Luca Marini (Ita/Ducati Avintia VR46)

2ª FILA

4. Pol Espargaro (Spa/Honda); 5. Miguel Oliveira (Por/KTM); 6. Franco Morbidelli (Ita/Yamaha)

3ª FILA

7. Marc Marquez (Spa/Honda); 8. Iker Lecuona (Spa/KTM Tech3); 9. Danilo Petrucci (Ita/KTM)

4ª FILA

10. Johann Zarco (Fra/Ducati Pramac); 11. Aleix Espargaro (Spa/Aprilia Gresini); 12. Jorge Martin (Spa/Ducati)

5ª FILA

13. Rins (Spa/ Suzuki) 14. A. Marquez (Spa/ Honda) 15. Fabio Quartararo (Fra/ Yamaha)

6ª FILA

16. Nakagami (Giap/ Honda); 17. Vinales (Spa/ Aprilia); 18. Bastianini (Ita/ Ducati)

7ª FILA

19. Mir (Spa/Suzuki); 20. Binder (Rsa/ Ktm); 21. Dovizioso (Ita/ Yamaha)

8ª FILA

22. Pirro (Ita/ Ducati) 23. Rossi (Ita/ Yamaha)

Orari MotoGP TV8 oggi 23 ottobre Misano 2021 Gran Premio Made in Italy e dell’Emilia Romagna



Oggi Domenica 24 ottobre

Ore 13.55: gara Moto3

Ore 14.55: Paddock Live (diretta)

Ore 15.10: gara Moto2

Ore 16.10: Paddock Live (diretta)

Ore 16.50: Gara MotoGP

Ore 18.15: Interviste

Ore.18.45: Ospiti in studio

Orari MotoGP Misano 2021 oggi su Sky MotoGP e NOW in diretta

Oggi Domenica 24 ottobre

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP – in differita dalle 17.05 su TV8

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 18.00: Race Anatomy MotoGP

Orari MotoGP oggi 23 ottobre su DAZN Misano 2021 del Gran Premio Made in Italy e dell’Emilia Romagna

Oggi Domenica 24 ottobre

ore 8.40: Warm up Moto3

9.10: Warm Up Moto2

9.40: Warm Up MotoGP

11.00: GP Moto3

12.20: GP Moto2

14.00: GP MotoGP

