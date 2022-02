MotoGP, il Team Pramac Racing toglie il velo dalle Ducati Desmosedici GP22 di Martin e Zarco

Il team satellite Ducati presenta il progetto 2022 con i piloti e il suo nuovo Team Manager

Il Team Pramac Racing MotoGP ha tolto il velo dalle Ducati ed ha svelato le nuove livree 2022. Confermati i piloti: Jorge Martin e Johann Zarco. Tuttavia, la grande novità al box è l’arrivo di Claudio Calabresi in veste di Team Manager.

Piloti e motogp scenderanno in pista a partire dal prossimo sabato 5 febbraio nei Test Ufficiali in programma sul circuito malese di Sepang prima di affrontare il Gran Premio inaugurale della stagione in Qatar il prossimo 6 marzo.

Queste le parole di Claudio Calabresi, Team Manager:

“Questa è la mia prima volta come Team Manager e farò del mio meglio per portare il Pramac Racing ancora più in alto. Sono sicuro che ci daranno una grossa mano Johann e Jorge, che già nel 2021 hanno fatto un lavoro eccezionale. Quest’anno la sfida è affascinante: confermarci e crescere ulteriormente. Abbiamo grandi ambizioni e faremo di tutto per dare tante soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Gallery Ducati MotoGP Pramac Racing 2022





































































Offerte monopattini su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!