Collaudatori e 'rookie' tornano in azione a Sepang prima di affrontare i Test pre-stagionali del 2022

Sono iniziati ieri i Test MotoGP Sepang 2022 con la prima giornata dedicata allo Shakedown. Tuttavia i collaudatori sono scesi in pista sul circuito internazionale della Malesia accompagnati dai nuovi piloti impegnati in MotoGP prima di inaugurare la stagione 2022 il prossimo 6 marzo in Qatar. Lo shakedown terminerà infatti il 2 febbraio sulla pista malese ma il 5 e il 6 febbraio vedremo in azione i piloti ufficiali.

Test MotoGP Sepang 2022: i tempi del giorno 1

Raul Fernandez (Tech3 KTM Factory Racing) ha fatto registrare il miglior tempo in 2’00.898. Hanno girato anche campione del mondo in carica della Moto2 Remy Gardner (Tech3 KTM Factory Racing) presente nonostante la recente frattura del polso, insieme a Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), Darryn Binder (WithU Yamaha RNF MotoGP Team) e Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP).

In pista anche Michele Pirro, storico collaudatore Ducati, in sella alla GP22 che presenta uno scarico lungo che abbiamo già visto nei test alla fine dell’anno scorso. L’altro scarico, che esce dal lato della “salad box”, è stato accorciato. L’italiano ha continuando a lavorare sul pacchetto aerodinamico che abbiamo visto al Test di Jerez.

In pista infine anche Lorenzo Savadori, tornato al lavoro con l’Aprilia Racing. Il 28enne cesenate ha provato nuove ali anteriori e più piccole, una nuova carenatura anteriore, nuovo scarico e forcellone in alluminio.

