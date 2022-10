Amer Steel 41 m Explorer presentato al Monaco Yacht Show 2022

Amer Steel 41 m Explorer: il Cantiere Permare, durante il Monaco Yacht Show 2022, ha presentato, assieme al Designer Luiz De Basto che cura il design esterno e degli interni, Andrea Piccione, Direttore commerciale Volvo Penta ed il mediatore marittimo Juan Morillo, rappresentante Amer negli Stati Uniti, il 41 m Explorer.

L’Amer 41 Explorer Yacht, è stato commissionato all’inizio dell’anno con consegna prevista per l’inizio del 2025, ed è destinato a imporsi sul mercato internazionale.

L’Amer 41 sarà caratterizzato da uno scafo innovativo per forma e tecnologia con un nuovo avanzato sistema di propulsione in grado di ridurre significativamente consumi ed emissioni, garantendo al contempo silenziosità e comfort a bordo. È inoltre dotato di un nuovo sistema evolutivo per il varo e il recupero dei tender in modo rapido e sicuro. La progettazione, dall’architettura navale all’ingegneria esecutiva, è stata commissionata all’azienda italiana Optima Design.

Amer Yachts è innovazione, sostenibilità e qualità. Il brand Amer Yachts nasce dalla passione per il mare della famiglia Amerio e dalla volontà di fare impresa nel rispetto dell’ambiente e delle persone. Gli Yacht targati Amer Yachts si presentano come innovativi, eleganti, efficienti e sostenibili. Le imbarcazioni sono curate nei minimi dettagli dalla scelta dei materiali al design per offrire prodotti

ad alta tecnologia nel rispetto dell’ambiente e delle persone.

