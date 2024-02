Azimut al Dubai International Boat Show 2024 presenta il nuovo S7, insieme agli yacht Fly 53, Fly 68, S6 e il Grande 27M.

Azimut Yachts segna il suo ritorno al Dubai International Boat Show svelando in anteprima il suo nuovo modello S7. Questa partecipazione, insieme alla presentazione di due yacht della Serie Fly, l’S6 e il Grande 27M, sottolinea l’importanza strategica che il Medio Oriente riveste per Azimut, un’area dove il cantiere ha consolidato la sua posizione di leader di mercato grazie a soluzioni personalizzate e un’attenzione mirata alle esigenze degli armatori.

Il nuovo S7, fulcro della presentazione di Azimut a Dubai, è uno yacht sportivo con un’anima green. Frutto della collaborazione tra lo yacht designer Alberto Mancini e la boutique creativa Yachtique, S7 si distingue per la sua architettura navale avanzata e per l’uso di tre motori Volvo IPS che garantiscono un’efficienza eccezionale, riducendo consumi ed emissioni di CO2 fino al 30% rispetto ai modelli tradizionali. Questa imbarcazione di 22 metri, appartenente alla famiglia dei Low Emission Yacht di Azimut, rappresenta un’eccellenza nel panorama nautico per stile, prestazioni e sostenibilità.

Yachtique ha realizzato gli interni del nuovo S7 portando suggestioni di ambiti diversi, col fine di ottenere uno stile residenziale chic senza mai dimenticare la destinazione d’uso dell’oggetto-barca.

La Serie Fly, con i modelli Fly 53 e Fly 68, e gli yacht S6 e Grande 27M, completano la gamma di Azimut esposta al Dubai International Boat Show, offrendo un’ampia varietà di scelte per gli appassionati del mare. Ogni modello riflette l’innovazione, il design e la maestria artigianale che caratterizzano le creazioni di Azimut, confermando l’impegno dell’azienda verso l’eccellenza e l’avanguardia nel settore nautico.

Copyright Image: Sinergon LTD