Azimut Grande 36M vince il Flibs Best of Show 2023

Azimut Grande 36M: il Cantiere di Avigliana è stato insignito del Best of Show, assegnato alle più innovative imbarcazioni in mostra al Fort Lauderdale International Boat Show 2023. Quest’anno il vincitore assoluto è stato Grande 36M di Azimut, scelto tra otto finalisti da una giuria indipendente che ne ha premiato l’alto livello di design, architettura, prestazioni e tecnologia.

Azimut Grande 36M: caratteristiche

Grande 36M è un superyacht caratterizzato da innovative soluzioni di design, come l’Upper Deck semi-walkaround che corre da poppa fino a quasi all’estrema prua su un unico livello, una rivoluzione del layout tradizionale e la conquista di un ambiente prima inesistente su una barca di queste dimensioni.

A rafforzare l’esperienza di uno stile di vita senza barriere sono le vetrate apribili della skylounge che, totalmente a scomparsa, trasformano il ponte in un immenso spazio affacciato sull’orizzonte. Le linee esterne dallo stile inconfondibile sono di Alberto Mancini, mentre il design degli interni è curato da Achille Salvagni.

Grande 36M, inoltre, si inserisce nella famiglia dei Low Emission Yacht di Azimut grazie alla carena D2P Displacement-to-Planing ad alta efficienza, progettata da P.L. Ausonio Naval Architecture con l’ufficio ricerca e sviluppo del Cantiere, e all’utilizzo estensivo della fibra di carbonio per alleggerire il peso della sovrastruttura.

Innovazioni progettuali introdotte da Azimut e che permettono di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 fino al 30% sia a velocità di crociera lenta che sostenuta, in comparazione con imbarcazioni di pari peso e dimensioni con carena a spigolo tradizionale.

