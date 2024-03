Calypso di Camper & Nicholsons

Camper & Nicholsons presenta Calypso, una Feadship costruita su misura, che si caratterizza per il suo seducente mix di classicità e fascino, dato dal suo equilibrio tra eleganza senza tempo e il restyling moderno.

La storia di Calypso inizia con il suo varo nel 1978. Originariamente commissionata da E. Clayton Gengras, un milionario del settore automobilistico, era stata progettata come luogo ideale per intrattenere i clienti e ospitare feste sontuose. Calypso fu poi acquistata da Malcolm Forbes, anch’egli famoso per ospitare magnifici eventi a bordo dello yacht. All’inizio degli anni 2000, Calypso si trasformò in uno yacht di proprietà di una famiglia che lavorava a stretto contatto con il National Geographic.

Sottoposta a importanti lavori di refit nel 2016 e nel 2019, Calypso è l’emblema di come un famoso yacht classico, dal sapore vintage, possa essere contemporaneamente aggiornato e preservato grazie a un’attento lavoro sul design.

Ospita 11 persone in cinque cabine, tra cui due suite armatoriali, due cabine con letti queen e una cabina con due letti singoli più una cuccetta. All’interno, i classici rivestimenti in teak si fondono con l’arredamento moderno. L’atmosfera è invitante e aperta, con ampi spazi tra il salone principale e la zona pranzo. Inoltre, è presente un ampio studio per l’armatore che può essere facilmente trasformato in un teatro, una palestra, un’area massaggi o una spa.

L’enorme ponte superiore è perfetto per il divertimento all’aperto, con una vasca idromassaggio, un barbecue, lettini, un tavolo da pranzo all’aperto da 12 posti e uno schermo cinematografico da 120 pollici. Il sistema audiovisivo all’avanguardia di Calypso assicura che l’intrattenimento fluisca senza soluzione di continuità dagli spazi interni a quelli esterni,.

Dopo aver solcato le acque del New England, dei Caraibi, del Mediterraneo e del Pacifico, è pronta a soddisfare lo spirito avventuroso del suo prossimo armatore. Alimentata da affidabili motori CAT, Calypso ha un’ampia autonomia di crociera di 3.200 miglia nautiche. Lo yacht sarà tra i protagonisti del prossimo Palm Beach International Boat Show 2024.

Copyright Image: Sinergon LTD