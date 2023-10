Ferretti Group Fort Lauderdale Boat Show 2023: il cantiere si presenta all’appuntamento nautico con nove meravigliose barche, in rappresentanza dei marchi Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Riva e Custom Line.

Il Fort Lauderdale International Boat Show è una vetrina imperdibile per gli amanti del mare e della navigazione. Ferretti Group arriva a questo importante appuntamento con una flotta che rappresenta l’apice dell’eleganza, dell’innovazione e della maestria artigianale Made in Italy.

Ferretti Group Fort Lauderdale Boat Show 2023: le première per il mercato americano

Il wallywhy150 è stato progettato da Wally-Ferretti Group Engineering insieme allo Studio A. Vallicelli & C per gli interni. La nuova imbarcazione di 24 metri di lunghezza e 150 GT, aggiunge alcune peculiarità per esaltarne la forte e inconfondibile personalità. Il concept si ispira alla sorella maggiore, il wallywhy200. La sfida è stata incorporare alcuni elementi del 200 in una taglia più piccola, aprendo, al contempo, la porta a soluzioni innovative. In particolare, sono stati massimizzati gli spazi esterni, che risultano molto grandi e inediti in questo segmento.

Ferretti Yachts 1000 Skydeck si presenta con un upper deck completamente rinnovato, per creare un ambiente chiuso e protetto, da vivere in ogni momento dell’anno. Uno spettacolare cielo in una stanza.

Esempio di versatilità, il wallypower58 è l’all-around perfetto per garantire grande comfort in ogni condizione e a qualsiasi latitudine: il top del pozzetto si può aprire elettricamente per regolare la ventilazione, mentre l’area esterna coperta può essere climatizzata durante le ore più calde. In climi più rigidi il pozzetto può essere completamente chiuso.

Ferretti Yachts 860 è un flybridge all’avanguardia per soluzioni progettuali e alta tecnologia, dove gli elementi stilistici e architettonici sono armonizzati in ogni minimo dettaglio. Questo progetto unico e dal design accattivante si distingue per comfort, forte attenzione al benessere, prestazioni eccezionali, ottimizzazione degli spazi e diverse possibilità di personalizzare la configurazione degli ambienti, in elegante stile Made in Italy.

Pershing produce continuamente nautica d’avanguardia e ha sviluppato la Generazione X, una gamma di modelli che punta su quattro pilastri fondamentali: design, tecnologia, prestazioni e utilizzo di materiali ultraleggeri come i nuovi Pershing 6X e Pershing 7X.

Il profilo elegante e nobile di Custom Line 106 è caratterizzato da linee tese che lo attraversano da poppa a prua, dagli oltre 200 m² di spazi esterni interconnessi tra loro, e dall’abbattimento dei confini tra interno ed esterno, grazie alla presenza di ampie finestrature e altezze interne che superano i 2 metri.

Di Riva sono presenti infine Riva 110’ Dolcevita e Riva 88 Folgore, uno sport-fly di abbagliante bellezza, mixage dirompente di stile, tecnologia e materiali innovativi.

