Baglietto Francesca II: varato il motor yacht open superfast di 41m

Secondo varo dell’anno: lo scafo #10242, Baglietto Francesca II, il motor yacht open superfast di 41m è sceso in acqua in presenza dei suoi entusiasti armatori. Francesca II è caratterizzata da una forte personalità conferitale da Francesco Paszkowski Design, che ha anche firmato gli interni in collaborazione con Margherita Casprini, e dall’architettura navale di Bacigalupo. Il profilo grintoso e affusolato è valorizzato dalla sfumatura champagne dello scafo, che rende la sua bellezza ancora più suggestiva.

Baglietto Francesca II: caratteristiche

Il layout è fortemente personalizzato. Tutte le cabine sono disposte nel lower deck: l’armatoriale si trova a centro nave, la cabina VIP matrimoniale è situata a prua, mentre le due cabine ospiti sono dotate di letti singoli facilmente convertibili in letti matrimoniali.

Nello stesso ponte, verso poppa, si trovano gli alloggi dell’equipaggio. Situati accanto alla sala macchine e comodamente accessibili dal main deck, includono la cabina del comandante e due cabine doppie per la crew, oltre a galley e dinette. Il garage di poppa, apribile su un lato, è utilizzato per stivare un tender.

Il main deck è stato concepito per assicurare un continuum armonioso tra le aree interne e quelle esterne. Due porte scorrevoli, una a poppa e l’altra su un lato, consentono l’accesso alla zona pranzo e all’area conversazione del salone principale. Quest’ultimo è illuminato dalla luce naturale attraverso due finestre a tutta altezza che garantiscono un contatto meravigliosamente stretto con il mare, anche quando si rimane all’interno.

La timoneria si trova a prua del salone principale. Il pozzetto di poppa ospita un’area lounge, mentre l’area prendisole sulla spiaggetta è perfetta per rilassarsi davanti al mare. Un’altra zona prendisole e una seconda area conversazione sono state disposte a prua di questo yacht moderno e incredibilmente funzionale.

La stazione di comando, preceduta da un’accogliente area relax, è posizionata invece sul fly bridge. Equipaggiato con 3 motori MTU 12V2000 M97 e 3 idrogetti, lo scafo #10242 può raggiungere la notevole velocità massima di 33 nodi e una velocità di crociera di 28 nodi. È classificato ABS.

