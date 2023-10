Al Monaco Yacht Show 2023, sono stati svelati i nuovi progetti Benetti B.Yond 55M e Project Life 85M insieme al nuovo concetto “Benetti Veranda Deck”, che smaterializza il tradizionale limite tra interni ed esterni nel Main Deck.

Veranda Deck

Se l’Oasis Deck ha rivoluzionato lo yachting con un concetto totalmente innovativo del beach club di poppa, oggi Benetti e RWD annunciano un nuovo traguardo: il Veranda Deck, la reinterpretazione del salone del ponte principale, uno spazio che non ha subito quasi modifiche negli ultimi 50 anni, poco vissuto per la sua eccessiva formalità dalla nuova generazione di armatori che amano il contatto con l’esterno.

Il nuovo “Veranda Deck” si apre totalmente sui 3 lati creando un ambiente continuo fra salone e poppa, interni che si trasformano in esterni e viceversa, un nuovo luogo per godere di panorami sconfinati e del contatto col mondo circostante. Questo nuovo concetto sarà proposto per la prima volta sul Motopanfilo 45M, progetto in acciaio, in cui Benetti ritrova le origini degli yacht iconici degli Anni Sessanta che hanno fatto la storia dello yachting, con rimembranze della poppa arrotondata e delle potenze di quegli yacht senza tempo.

Gli esterni sono di RWD. Invece, in continuità con la splendida interpretazione sul 37M, anche per il Motopanfilo 45M la scelta per gli Interior Design e Exterior deck design: Lazzarini Pickering Architetti.

Benetti B.Yond 55M e Project Life 85M

Cresce la famiglia B.Yond con il nuovo 55M il cui design porta la firma di Igor Lobanov, alla sua prima collaborazione con Benetti. La linea B.Yond nasce dalla visione rivoluzionaria di Paolo Vitelli e dal genio creativo di Stefano Righini, che con il primo 37M hanno creato il Voyager: non un megayacht tradizionale, né un explorer estremo, ma una nuova categoria in acciaio pensata per armatori intrepidi con la sete della scoperta, che desiderano viaggiare intorno al mondo senza rinunciare al piacere dello yachting.

Volume, affidabilità, marinità sono i valori tradizionali associati ai B.Yond. Igor Lobanov è riuscito a esaltare lo spirito “Voyager” della linea con ambienti pensati per offrire agli ospiti la possibilità di vivere esperienze diverse anche durante le lunghe permanenze a bordo: ognuno dei cinque ponti, infatti, è stato concepito per avere una distinta fruibilità e assicurare riservatezza e intimità a ospiti ed equipaggio.

Inoltre, per offrire un maggior numero di attività da svolgere a bordo, è stato introdotto il concetto di “fluidità” di layout: abbandonando la classica simmetria e con un approccio innovativo al posizionamento delle scale, sono stati creati nuovi spazi all’interno dello yacht. Per il design degli esterni Lobanov si è ispirato alle linee pulite del mondo “luxury automotive”, concentrandosi sulla creazione di forme fluide ma massicce, robuste e arrotondate. Un gioco di illusioni ottiche caratterizza la fiancata di questo 55 metri creando un effetto di grande suggestione visiva.

Con la firma di Espen Øino per gli esterni e di Francois Zuretti per gli interni, oggi Benetti annuncia Project Life, il nuovo 85 metri che arricchisce la flotta dei megayacht. Con questo progetto Benetti sceglie la competenza maturata sui grandi yacht da Espen Øino, fra le più note firme internazionali dello yachting.

Con Project Life, Øino interpreta la cifra stilistica di Benetti declinando questo concetto sui diversi ponti dello yacht. Tutti gli spazi di Project Life sono studiati per un nuovo social entertainment a bordo con ampie aree conviviali e ambienti di aggregazione riconfigurabili su ogni ponte.

Un esempio su tutti, l’ampio salone girevole che consente di cambiare il punto focale a seconda delle diverse ore del giorno. Project Life è dotato di tutte le moderne tecnologie disponibili per ridurre i consumi: una carena ad alta efficienza e ottimizzata, propulsione diesel-elettrica utilizzabile anche con carburante non fossile (biodiesel HVO), trasmissione POD e pannelli solari ibridi integrati che sfruttano energia solare e termica per alimentare tender, toys e ausiliari.

Negli interni, le scelte di decor di Francois Zuretti creano un equilibrio perfetto fra i colori e l’ambiente circostante, con una maggiore apertura verso l’esterno per consentire alla luce di esaltare gli spazi e il paesaggio in continuo movimento. Zuretti ha lavorato in particolare sui materiali e sulle altezze dei soffitti per raggiungere una continuità spaziale e stilistica tra interno ed esterno, creando ambienti contemporanei e accoglienti. Questa scelta moderna che privilegia linee curve si percepisce nel Main Reception, nel Main Saloon e nell’Upper Lounge. Zuretti ha esaltato le viste sul mare con finestre a tutta altezza e ha studiato un sistema di illuminazione per creare atmosfere suggestive in tutte le aree leisure.

Progetto Oro 85M: gli interni

Valentina Zannier – alla sua prima collaborazione con Benetti – ha presentato gli interni di “Oro”, progetto con design esterno e layout di Giorgio Cassetta. Il lavoro di Valentina Zannier si è concentrato sull’interazione tra lo stile contemporaneo delle superfici e i dettagli classici dello yacht, dando l’impressione di guardare un gioiello prezioso. Le forme fluide e il forte legame tra spazi esterni e interni sono inevitabilmente connessi. I materiali, abbinati a una palette di colori neutri ma caldi e a forme e motivi puri e ancestrali, rendono gli ambienti naturali e accoglienti.

