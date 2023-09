Specialized Creo 2: bici e pedalata assistita per divertisti su strada e sterrato

Specialized ha presentato la nuova Specialized Creo 2, bicicletta a pedalata assistita, potente, leggera e versatile, adatta quindi sia ad un utilizzo su strada che su sterrato. Per il produttore americano infatti non è una bici da strada né una gravel, ma una bici ibrida.

La nuova Specialized Creo 2 è proposta in tre versioni con telaio in carbonio: S-Works, Expert e Comp. Di serie pneumatici da 700×47, ma si possono montare anche pneumatici da mountain bike da 29×2,2″ e reggisella telescopico. Tuttavia la sua versatilità è garantita dalla possibilità di montare parafanghi, portapacchi e borse laterali. Inoltre, geometrie sono state aggiornate per adattare la bici ad un ampio range di utilizzo.

Cuore della nuova Creo 2 il sistema SL 1.2 com 3 livelli di assistenza: eco, sport e turbo. Il motore (dal peso dichiarato di 1,95 kg) nel movimento centrale può fornire fino a 320 watt di potenza ed una coppia massima di 50 Nm. La batteria (dal peso di 2 kg) da 320 Wh è collocata nel tubo obliquo e si può aggiungere un range extender fino ad arrivare a 480 Wh.

Tramite l’App Specialized è possibile personalizzare i livelli di assistenza e il sistema operativo ha tante funzioni: consiglia la pedalata ottimale, può associare la potenza alla frequenza cardiaca e funziona da sistema di analisi dati.

Specialized Creo 2: pesi e prezzi

Infine, la nuova Specialized Creo 2 è disponibile in tre versioni.

S-Works Creo (Sram Red/Eagle AXS, ruote in carbonio Roval Terra CLX): 13.000,00 € (peso dichiarato tg.56 12,96 kg)

Creo 2 Expert: 8.500,00 €(peso dichiarato 13,96 kg).

Creo 2 Comp: 6.000,00 € (peso dichiarato 14,47 kg).

