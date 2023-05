BIIM: varato l’innovativo battello ibrido modulare

È avvenuto a Lavagna il varo del 13 metri BIIM, acronimo di Battello Ibrido Innovativo Modulare. BIIM è stato pensato come battello di servizio polifunzionale che possa essere di volta in volta adattato a diversi impieghi, dall’antincendio alla raccolta rifiuti, ma anche in grado di affrontare il mare aperto, per esempio come supporto ad attività subacquee; infatti, è certificato come barca da diporto a tutti gli effetti.

BIIM: le caratteristiche

BIIM è stato costruito da Costruzioni Navali Tigullio su progetto di Names: il fasciame è in compensato marino di mogano, mentre la struttura è mista iroko e mogano con l’impiego di alcune parti lamellari e di frassino per gli interni.

La propulsione è affidata a due turbodiesel Nanni da 99,4 kW l’uno, con l’aggiunta di un modulo ibrido su ogni asse elica costituito da due motori elettrici da 30 kW l’uno alimentati da batterie al sale caricate da una Fuel Cell da 45 kW opportunamente marinizzata di potenza e di uno stoccaggio ad Idruri Metallici da 6 kgH2 (equivalenti a più di 100kWh elettrici), prodotto innovativo in grado di immagazzinare idrogeno in modo sicuro a bassa pressione; le eliche sono a passo fisso.

Uno degli aspetti interessanti di BIIM è che il modulo ibrido è stato studiato per essere applicato in retrofit anche su altre imbarcazioni diesel a linea d’asse. La scelta delle batterie al sale, meno efficienti di quelle al litio, è stata dettata dalla volontà di privilegiare la sicurezza; infatti, non si corre il rischio di incendi o surriscaldamenti e questo ha permesso di non prevedere un impianto di estinzione surdimensionato, ridurre l’esigenza di ventilazione e, non ultimo per importanza, il loro riciclo è più semplice e già previsto.

BIIM è lungo 13 metri con una lunghezza al galleggiamento di 10,45 metri e un baglio massimo di 4,21 metri. Il dislocamento è di 14 tonnellate e la portata massima è di otto persone. Con la propulsione diesel/ibrida la velocità massima è di 11 nodi e quella di crociera di otto nodi.

Il coordinamento del progetto è affidato alla ATS, associazione costituita per unire i diversi partner. Oltre a Names e Costruzioni Navali Tigullio, alla realizzazione di BIIM hanno contribuito Duferco Engineering, una multinazionale impegnata nello sviluppo di fonti energetiche green, mentre Blue Energy Revolution è specializzata nella costruzione di impianti a idrogeno. Vulkan Italia progetta e offre soluzioni tecnologiche per il controllo del rumore e delle vibrazioni in vari ambiti e in questo caso è operativa la sua divisione specializzata in propulsioni ibride. Infine, I.Mar.S è un’azienda specializzata in servizi portuali e sarà proprio questa l’attività a cui è destinato il primo BIIM.

