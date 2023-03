Custom Line Navetta 30 My Belle Ile: il cantiere vara il suo secondo superyacht del 2023, il dodicesimo scafo della linea dislocante Custom Line Navetta 30. La nuova Navetta 30 M/Y Belle Île ha fatto il suo ingresso in mare presso la Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona.

Custom Line Navetta 30 My Belle Île: il varo

Lungo 28,43 m e con un baglio di 7,3 m, questo superyacht, appartenente a un’armatore proveniente dall’area Asia-Pacific, è stato realizzato dal Comitato Strategico di Prodotto e dal Dipartimento Engineering di Ferretti Group. L’architettura degli interni porta la firma dello studio ACPV Architects Antonio Citterio Patricia Viel, in collaborazione con il Custom Line Atelier – consulenza strategica per l’interior design, mentre il design degli esterni è stato curato da Filippo Salvetti.

Come di consueto nella realizzazione di un progetto Custom Line, il team di architetti del Custom Line Atelier, insieme al resto del team di commessa nave del cantiere, ha lavorato a stretto contatto con l’armatore ed il suo team nella creazione del suo yacht e nella personalizzazione degli interni.

A caratterizzare questa nuova Navetta 30 è la scelta di ridurre il numero di cabine per gli ospiti nel lower deck per ospitare uno studio adibito anche a zona relax. L’armatore ha scelto, come cromie e filo conduttore degli interiors, una palette orientata su toni chiari e neutri, come il beige e il bianco, alternati ad alcuni tocchi di colore verde acqua e light blue.

Progetto navale, navigabilità, comfort, sicurezza e qualità sono gli elementi che maggiormente caratterizzano M/Y Belle Île, progettata e costruita per garantire un’esperienza a bordo che segua i desideri del suo armatore. La generosità degli spazi e dei volumi si unisce alla ricerca di un’eleganza iconica: il risultato è un profilo slanciato e dinamico che mantiene l’impronta di una classicità senza tempo.

