Ferretti Group Cannes Yachting Festival 2022: l’azienda lucida gli scafi e scalda i motori in vista della 44esima edizione del Cannes Yachting Festival, uno degli appuntamenti più rinomati della nautica mondiale, in programma dal 6 all’11 settembre 2022.

Sono cinque le première che si preparano a sfilare sul prestigioso palcoscenico della Costa Azzura, per i brand Ferretti Yachts, Custom Line e Riva, storico marchio del Gruppo che quest’anno celebra il suo 180° anniversario.

Al debutto l’avanguardistico flybridge Ferretti Yachts 860, l’ammiraglia Custom Line 140’, il folgorante Riva 102’ Corsaro Super, lo strepitoso Riva 76’ Bahamas Super e l’ultima creazione del Cantiere di Sarnico, Riva Anniversario – yacht nato per omaggiare la storica ricorrenza –, affiancati da una flotta di 23 yacht.

Ferretti Group Cannes Yachting Festival 2022: Ferretti Yachts 860

Questo progetto dal design accattivante firmato Ferretti Yachts si distingue per comfort, forte attenzione al benessere, prestazioni eccezionali, ottimizzazione degli spazi e possibilità di personalizzare la configurazione degli ambienti, in elegante stile Made in Italy.

Frutto della collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto, presieduto dall’Ing. Piero Ferrari e il Dipartimento Engineering Ferretti Group, Ferretti Yachts 860 è il terzo yacht sviluppato dall’architetto Filippo Salvetti per il design degli esterni e dallo studio Ideaeitalia per la progettazione degli interni.

Gli esterni presentano innovazioni che elevano lo yacht al di sopra degli standard del segmento di mercato. Tra queste: l’introduzione delle vetrate a tutt’altezza e delle potenze laterali in cristallo, che scandiscono il profilo filante e imponente, modulandone le linee; le vetrate a scafo e quelle della sovrastruttura in family feeling con gli ultimi modelli del brand. Il design degli interni, ancora più radicale e distintivo, è dominato da linee tondeggianti e armoniche con alcuni elementi caratterizzanti. L’evoluzione degli stilemi e l’attenzione ai dettagli architettonici fanno di Ferretti Yachts 860 la sintesi ideale della visione progettuale del brand.

Motorizzazione:

2 x MAN V12 1800 – potenza 1800 mHp / 1324 kW a 2300 g/min (STD)

2 x MAN V12 2000 – potenza 2000 mHp / 1471 kW a 2300 g/min (OPT)

Ferretti Group Cannes Yachting Festival 2022: Custom Line 140

Custom Line 140’ è ufficialmente la nuova ammiraglia del brand, il più grande yacht costruito da Custom Line. Propone un canone estetico profondamente sportivo che, al contempo, offre elevati standard di vivibilità per l’armatore e i suoi ospiti, con ottime prestazioni e tecnologia di livello superiore, coniugando design e comfort su spazi mai visti prima.

Il profilo è elegante e potente, le finestrature a scafo sono ampie e generose, mentre in coperta le vetrate cielo terra, grazie anche ai corrimani aperti, offrono un contatto diretto col mare. Gli interni sono progettati e costruiti seguendo la filosofia tailor-made Custom Line grazie alle grandi abilità e competenze del team di architetti del Custom Line Atelier.

Motorizzazione:

2 x MAN V12 – potenza 2000 mhp (STD)

2 x MAN V12 – potenza 1800 mhp (OPT)

Riva 102 Corsaro Super

Flybridge di folgorante bellezza, il nuovo 102’ Corsaro Super si arricchisce nelle dimensioni: 102 piedi di maestosità e nuovi accenti di stile che danno vita a un inedito capolavoro di design nautico, pronto a lasciare un’impronta gloriosa nella storia della gamma flybridge.

Con i suoi 3 ponti e 5 cabine per 10 ospiti a bordo, la promessa del nuovo Corsaro Super è dominare il mare: non solo dall’esterno, attraverso la piena vivibilità di quasi 100 mq di spazi all’aperto, ma anche dall’interno, grazie a oltre 140 mq di magnifiche vetrate e superfici in cristallo che abbattono il più possibile i limiti del contatto visivo con la natura circostante. Tra i punti di forza del nuovo superyacht nel ponte principale spicca la completa rivisitazione della zona di poppa.

Tutta l’area sarà configurata come un vero e proprio beach club allargato di oltre 35 mq, all’insegna di convivialità e comfort. Per gli interni l’essenza dominante è il noce canaletto, le cui tonalità calde sono contrastate dall’abbinamento inedito con cielini in titanio a effetto satin oppure, a scelta dell’armatore, dall’introduzione di superfici a vetro e colori freddi.

Motorizzazione:

2 x MTU 16V 2000 M96– potenza 2.435 mhp (STD)

2 x MTU 16V 2000 M96L – potenza 2.638 mhp (OPT)

Riva Anniversario

Il 2022 è l’anno delle celebrazioni per Riva. Ricorrono i 180 anni dalla fondazione del marchio a Sarnico nel 1842, i 60 anni dal lancio del leggendario Aquarama, e si contano 20 anni di produzione del mitico Aquariva. Il 2022 è l’algoritmo affascinante in cui queste ricorrenze uniche convergono, tutte insieme, nella costellazione dei successi Riva: il risultato si chiama Riva Anniversario.

Un open di 33 piedi dal fascino magnetico, il cui nome è un chiaro riferimento alla celebrazione. Riva Anniversario è un omaggio ai traguardi raggiunti con passione e determinazione, all’heritage di un Cantiere che gni giorno scrive storia e futuro della nautica. Una limited edition prodotta in sole 18 unità, il cui design è un elogio al profilo classico dell’Aquariva, caratterizzato da linee pulite, equilibrio dei volumi, in cui si fondono con sapienza dettagli stilistici che volutamente richiamano l’eleganza raffinata dell’Aquarama.

Motorizzazione: 2 x Yanmar 8LV – 370 – potenza 370 mhp / 272 kW a 3800 giri/min + ZF cambio di velocità 2 marce

Riva 76 Bahamas Super

Il secondo yacht convertibile di sempre, perfetta sintesi tra stile e innovazione tecnologica, si propone rinnovato in termini di spazi e comfort senza rinunciare al suo spirito originale.

Nato sulla piattaforma navale del 76’ Perseo, Riva 76’ Bahamas Super si distingue per il C-Top, l’aerodinamico tetto in carbonio col quale è possibile passare da open a coupé e viceversa, applicato su 76’ Bahamas per raddoppiare comfort e divertimento a bordo. All’esterno, il profilo aerodinamico dello scafo – in Shark Grey con dettagli a contrasto in Bright Black – presenta una grande vetrata in cristallo, inframezzata dal logo Riva in acciaio cromato. All’interno, lo stile è ricercato e mediterraneo, con magnifici accostamenti materici e contrasti cromatici fra chiari e scuri, emblema dello stile Riva.

Motorizzazione:

2 x MAN V12 1550 – potenza 1550 mhp / 1140 kW a 2300 g/min (STD)

2 x MAN V12 1800 – potenza 1800 mhp / 1324 kW a 2300 g/min (OPT)

