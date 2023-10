Fiart novità saloni nautici 2023: bilancio positivo per il cantiere partenopeo al Cannes Yachting Festival 2023 e al Salone Nautico di Genova dove ha presentato tante novità della propria gamma prodotti. La linea Seawalker, presentata al completo con il 35, il 39 e il 43 in entrambi i Saloni, continua il felice trend di crescita, con modelli diventati ormai icone di stile nell’universo dei walkaround.

Seawalker 43 Panorama, nuova versione dell’ammiraglia della gamma pensata per crociere più lunghe, è stata accolta con grande interesse e ammirazione. La nuova barca racchiude in sé tutti i plus cari alla filosofia walkaround, segnando un passo in direzione della vivibilità e del maggior uso.

Tra le soluzioni più interessanti, il nuovo hard-top che chiude l’ambiente nella zona frontale collegato al parabrezza anteriore in cristallo, che amplifica lo spazio vivibile all’esterno e garantisce una navigazione protetta e asciutta. La versione Panorama del Seawalker 43 offre inoltre la possibilità di allestire il cristallo posteriore con un sistema di pannelli per lo sfruttamento e l’immagazzinamento dell’energia solare, per ridurre i consumi e l’impatto ambientale.

Infine Panorama si è distinto anche per una caratteristica decisamente peculiare: è la prima barca ad ospitare nella cabina armatoriale un’opera d’arte, realizzata partendo dagli scarti di lavorazione del processo produttivo che ne hanno permesso la realizzazione. L’opera, che fa parte della serie “Traiettorie: sud, nord, est e ovest” viene realizzata su tavole di legno stratificate, prodotte con scarti di legno provenienti dalle macchine a controllo numerico, che tornano a una nuova vita.

I Saloni autunnali hanno consacrato anche il progetto Bespoke, molto caro alla filosofia del cantiere, che mantiene un canale diretto con i dealer e la propria affezionata clientela. Bespoke, disponibile per tutti i modelli della gamma Seawalker, consente all’armatore di scegliere tra un ampio spettro di layout, colori e abbinamenti.

Oltre alla gamma walkaround, Fiart continua a sviluppare la luxury custom line, la P Line, frutto della collaborazione con l’architetto e designer Stefano Pastrovich. Il nuovo progetto P48 è stato presentato in anteprima mondiale dallo stesso Pastrovich e dal CEO Giancarlo di Luggo, a Cannes.

P48, che affiancherà il più grande P54, accetta la sfida di coniugare lusso ed estetica, per accrescere l’intimità e il relax a bordo, grazie ad un uso sapiente dei volumi che riescono a ottimizzare gli spazi sia all’esterno che all’interno. P48 sarà disponibile a partire dall’estate 2024, nella configurazione con due cabine armatoriali con servizi en suite.

Tra le caratteristiche peculiari, spiccano il garage per il tender e la spiaggia di poppa transformer, ideale sia come passerella che come piattaforma per i bagni in mare. All’esterno, un parabrezza a tutto baglio con una grande porta centrale conduce dalla zona prodiera all’area centrale in completa sicurezza, rendendo tutti gli spazi interconnessi ma al contempo separabili, con un’area living e dinner ampia e confortevole, inno alla convivialità.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED