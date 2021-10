Absolute Yachts partecipa al Fort Lauderdale Boat Show 2021 con la nuova generazione di yacht.

Fort Lauderdale Boat Show 2021 Absolute Yachts: giunge quest’anno alla sua 62° edizione “il più grande salone nautico dei sette mari” per superyacht e appassionati, che si terrà in Florida dal 27 al 31 ottobre. Un’occasione immancabile per il debutto americano delle due novità nate nel 2021 nel cantiere piacentino di Absolute Yachts: la 48 Coupé – primo modello della nuova gamma sportiva Absolute – e la 60 Fly, premiata a Cannes per Best Layout nella categoria 45’ – 60’.

Fort Lauderdale Boat Show 2021 Absolute Yachts: 48 Coupé e 60 Fly

Attraverso le sue grandi vetrate, la 48 Coupé – the Absolute Horizon, offre uno sguardo sconfinato sul mare, unendo comfort, vivibilità degli spazi e innovazione alle linee audaci di una gamma sportiva. L’ampio pozzetto a “terrazza” accoglie arredi modulabili e riconfigurabili per momenti conviviali e di relax.

Sotto il segno della versatilità nasce anche la 60 Fly, denominata ‘the Absolute Prisma’. Qui le dimensioni generose consentono un vero e proprio quartiere armatoriale a prua con cabina a tutto baglio, un secondo salone sul ponte superiore, e uno spazioso pozzetto di poppa, libero da elementi fissi per essere arredato secondo le esigenze. Il tutto unito a finiture di pregio, arredi modulabili, parapetti posteriori vetrati, e una consolle di guida ultramoderna e funzionale.

A completare entrambe le imbarcazioni della nuova Generazione 2022 di Absolute i pannelli solari integrati nell’hard-top, ecologici e silenziosi, per garantire risparmio energetico, energia pulita e autonomia in rada, con la possibilità di utilizzare una serie di dispositivi di bordo senza ricorrere al generatore.

Accanto alla 60 piedi saranno esposte anche la 50 e la 62 della gamma FLY, mentre a rappresentare la linea Navetta saranno la 52 e la 58.

