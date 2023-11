L’ambizioso progetto ISA GT 80 metri sta prendendo vita. Attualmente in costruzione presso il cantiere Palumbo Superyachts di Ancona, questa straordinaria imbarcazione sta completando la fase di costruzione dello scafo in acciaio, avvicinandosi sempre più alla sua forma finale. Venduto a luglio di quest’anno, l’imbarcazione è prevista per la consegna nel 2027, e promette di diventare un’icona nel mondo degli yacht di lusso.

Il design esterno dell’ISA GT 80 è frutto della creatività di Team for Design – Enrico Gobbi, che si sta occupando anche del design degli interni, mentre l’architettura navale porta la firma di Palumbo Superyachts. ISA GT 80 è concepito come un coupé sportivo, con linee sinuose che sfidano il concetto tradizionale di spazio esterno e interno, creando un’armonia visiva unica e sofisticata.

Il colore dello scafo, un acciaio grigio con dettagli antracite, e le finestrature minimali accentuano ulteriormente l’eleganza dello yacht, enfatizzando la sua orizzontalità e slancio. Lo skylounge, che ospita la timoneria, è posizionato in modo da non interrompere la linea slanciata dello yacht, dando maggiore risalto al caratteristico arco ISA che congiunge tutti i ponti, rendendolo ancora più dinamico.

A prua, sul ponte principale, si trova una spettacolare infinity pool collegata alla cabina armatoriale attraverso un percorso luminoso di grande effetto scenico. La cabina armatoriale, una vera e propria glasshouse, è progettata con montanti quasi invisibili e ampie vetrate apribili, offrendo una vista mozzafiato e una sensazione di continuità tra interno ed esterno. Gli arredi esterni, caratterizzati da forme tonde e curve moderne, sono abbinati a legno caldo per un’eleganza glamour ma di sostanza.

L’ISA GT 80 offre cinque lussuose cabine doppie, tra cui una vip con salotto, distribuite sul ponte principale. La cabina armatoriale, situata a prua del ponte superiore, dispone di due bagni, uno con vasca e doccia, una zona vanity, due guardaroba e un ufficio. Una sesta cabina vip con letti gemelli è prevista nel lower deck.

La zona equipaggio, anch’essa nel lower deck, può ospitare fino a 18 persone in 10 cabine. Questa imponente imbarcazione unisce l’eccellenza nel design navale, il lusso senza compromessi e la più avanzata tecnologia, rendendo l’ISA GT 80 un punto di riferimento nel settore degli yacht di super lusso.

Copyright Image: Sinergon LTD