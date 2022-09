Lomac Turismo 7.0: il “sette metri” che non c’era

Lomac Turismo 7.0 è il nuovo modello che segna l’inizio di un più ampio progetto di evoluzione dell’intera gamma Turismo. Il cantiere milanese guidato dai cugini Paolo e Fabrizio Lo Manto, ha scelto il Salone Nautico Internazionale di Genova, per presentare al pubblico il nuovo 7 metri Turismo 7.0, con l’obiettivo di farne un nuovo punto di riferimento in questo segmento di lunghezze e segnando un nuovo corso della gamma Turismo, tra le più amate del brand.

Lomac Turismo 7.0: caratteristiche

Nel corso dei prossimi quattro anni, Lomac infatti lavorerà per ridefinire l’intera serie Turismo con competenze e investimenti in ricerca, sviluppo e design tipici dell’alto di gamma. Per attuare questo progetto è stato coinvolto lo yacht designer Federico Fiorentino che, anche questa volta, è riuscito nel difficile intento di realizzare un battello altamente performante e innovativo pur lavorando su dimensioni compatte. È stata infatti studiata una carena inedita unita a uno stile che strizza l’occhio al militar look dalle forme decise, muscolari con un ampio utilizzo dell’acciaio.

Pensato per l’uso in famiglia, ma ideale anche per giovani coppie o come tender, il nuovo Turismo 7.0 sfoggia un aspetto heavy duty già al primo colpo d’occhio, da battello per ogni sfida di mare, e promette di stupire grazie alla sua carena performante, con ruota di prua verticale confortevole e “asciutta” in ogni condizione meteomarina. Anche il bordo libero alto garantisce un elevato livello di sicurezza e contribuisce a dare un ulteriore senso di protezione, quasi un “abbraccio” agli ospiti a bordo.

La coperta nel nuovo 7.0 è estremamente funzionale e rispetta i canoni di un battello mediterraneo con prendisole a prua e a poppa, quest’ultimo trasformabile in dinette con tavolo centrale e sedute a “U” per 6/8 ospiti a bordo. La postazione di pilotaggio invece presenta due sofisticate poltroncine per pilota e copilota, sportive e contenitive, ma anche molto utili nel momento in cui il battello deve affrontare il mare formato. La consolle, ergonomica, razionale e dal design pulito, ospita al suo interno un mobile frigorifero.

Per quanto riguarda le colorazioni, Turismo 7.0 uscirà in due versioni: una più mediterranea con i toni del bianco e del grigio e una più nordica con tonalità più scure. Il primo Turismo 7.0 è stato abbinato a un motore Mercury da 250 cavalli, ma potrà essere motorizzato anche con i 200 cavalli mantenendo prestazioni elevate a un costo più contenuto.

