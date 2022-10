Il cantiere tedesco Mayla Yacht ha scelto Alcantara per vestire la sua prima imbarcazione elettrica, la Mayla fortyfour recentemente presentata al Cannes Yachting Festival e il cui lancio è previsto nel 2023.

Mayla Yacht: caratteristiche

Progettato pensando alla navigazione offshore, questo yacht pionieristico è estremamente veloce – si stima raggiunga 270 miglia nautiche a 30 nodi e una velocità massima di oltre 70 nodi. Interamente costruito in preimpregnato di carbonio, Mayla è alimentato da due motori elettrici dual-core, nelle configurazioni completamente elettrica o ibrida con range extender.

Il design di Mayla fortyfour mira a massimizzare l’efficienza e offre la migliore combinazione possibile di prestazioni, maneggevolezza, efficienza del carburante, sicurezza e facilità di utilizzo, senza scendere a compromessi in termini di stile o comfort, soddisfacendo tutte le necessità dell’armatore grazie alla sua innata versatilità. Dai sedili del pozzetto, alla disposizione degli interni fino alle svariate finiture disponibili, tutto è personalizzabile. Perché ogni yacht è unico, come il suo proprietario.

Alcantara, protagonista sia outdoor che indoor, riveste gli interni e la cabina di comando connotando lo spazio con il suo appeal contemporaneo e il suo inimitabile soft touch. E grazie all’ampia palette colori disponibile, il materiale made in Italy è pronto a incontrare le più differenti esigenze di stile.

Per gli esterni dell’imbarcazione è stata scelta la variante “Exo”, una soluzione waterproof che garantisce un elevato grado di resistenza alla luce, rivelandosi perfetta per l’impiego negli spazi aperti, sia del mondo nautico che residenziale. Per quanto concerne l’interior, sono state selezionate le due varianti “Avant” (rivestimento sedute) e “Bord FR” (tutte le altre applicazioni) entrambe certificate Imo Med.

Fondata da Cristopher Gelsdorf e Olivier Arnault, Mayla Yacht, progetta, ingegnerizza e costruisce yacht eccezionali, utilizzando le più avanzate tecnologie disponibili per migliorare le prestazioni e il divertimento, nel rispetto dell’ambiente.

Partner di primo piano per le aziende del mondo nautico, Alcantara veste yacht e imbarcazioni, trovando applicazione nell’arredo indoor e outdoor, dove è apprezzata sia per le qualità estetiche e sensoriali che per le eccellenti prestazioni in termini di traspirabilità, solidità alla luce, resistenza agli agenti atmosferici e all’acqua salata, come conferma questa prestigiosa collaborazione nel segno dello stile e della performance

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.