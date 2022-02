Miami International Boat Show 2022 Bluegame: BGX70 e BG42

L’anima cross-over di Bluegame al Miami International Boat Show 2022.

Miami International Boat Show 2022 Bluegame: dopo il successo ottenuto ai saloni nautici autunnali, Bluegame attraversa l’oceano e partecipa al Miami International Boat Show, dal 16 al 20 febbraio, portando sulle banchine di uno dei più importanti saloni internazionali il BGX70 e il BG42.

I due modelli, pur di dimensioni e tipologie differenti, condividono le pietre miliari originarie del progetto: imbarcazioni che sfuggono ad ogni categorizzazione e abbracciano segmenti diversi, i cui armatori hanno una caratteristica comune: sono esperti di imbarcazioni e profondi conoscitori dell’andar per mare. Riconoscono così lo scafo estremamente performante in ogni condizione di navigazione, i camminamenti ad alta protezione, le operazioni di coperta funzionali e sicure, ed apprezzano i layout non comuni, la massima qualità dei materiali e dell’esecuzione.

Miami International Boat Show 2022 Bluegame: BGX70

BGX70 Dal suo debutto negli Stati Uniti al Fort Lauderdale Boat Show nell’ ottobre scorso, il primo modello della gamma BGX (la X rimanda alla sua anima cross-over) ha riscosso grande interesse da parte di visitatori ed armatori i che le hanno riservato una calorosa accoglienza. L’originalità delle linee esterne rende il BGX70 riconoscibile da lontano e l’accesso diretto dalla zona spiaggia al salone e alla cabina armatoriale le conferisce un layout interno inedito, mai visto prima in uno yacht da 70 piedi.

Il ponte principale offre una visibilità a 360° grazie alle ampie superfici vetrate, che creano un unico ambiente, senza interruzioni di continuità tra ambienti interni ed esterni. Il risultato è una barca trasversale e profondamente marina, in cui si ha l’impressione che sia il mare stesso ad arredarne gli interni: questo permette una connessione diretta tra l’armatore e il mare, elemento preferito di qualsiasi Bluegamer.

Miami International Boat Show 2022 Bluegame: BG42

BG42, primo e storico modello del brand è la sintesi tra la visione progettuale e l’autenticità del vivere il mare nata dall’unione di due mondi paralleli, da un’idea rivoluzionaria che ha cambiato le regole del mare. Il BG42 condensa in soli 42’ l’essenza di multi-purpose boat di Bluegame: non un walk-around, non un open, non un day-cruiser o un chase-boat ma tutto questo insieme.

È dotato di un ampio pozzetto, di un walk-around protetto da alti bordi per operazioni di manovra sicure in mare aperto e di ampia visibilità in fase di ormeggio, grazie alla postazione di comando centrale e al vetro retromarcia. Il layout prevede l’utilizzo del tutto baglio per avere la cabina armatoriale a centro barca con letto matrimoniale king size e una zona pranzo a prua che può ospitare fino a sei persone e trasformabile in letto matrimoniale.

Al Miami International Boat Show BGX70 e BG42 confermeranno con la loro anima cross-over il coraggio di osare di Bluegame, orgogliosamente parte del Gruppo Sanlorenzo.

