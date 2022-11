Riva RAM: chi ne possiede una lo sa bene, dalla più piccola alla più grande, ogni imbarcazione che esce da un cantiere Riva è simbolo di performance, maestria, stile ed esclusività, e porterà per sempre con sé l’essenza del mito. Per questo motivo, nel 1957, Carlo Riva volle creare la RAM – Revisione Assistenza Motoscafi, il primo “Riva Boat Service” nato accanto al cantiere di Sarnico con l’obiettivo di offrire assistenza agli armatori Riva in modo continuativo, e per restaurare i motoscafi con le tecniche, i materiali e il sapere originali e unici di Riva.

Negli anni la RAM Riva Classiche è diventata il riferimento internazionale per la manutenzione delle imbarcazioni Riva da 6 a 13 metri, sia in mogano sia in vetroresina, offrendo anche i servizi di rimessaggio, ormeggio e restauro, grazie al quale i motoscafi possono tornare al proprio splendore originale con la certezza che l’anima Riva e il valore dell’artigianalità dell’imbarcazione siano rimasti intatti.

La grandissima attenzione e cura riservate al proprio motoscafo è una caratteristica che gli armatori di barche d’epoca condividono con i proprietari di auto storiche: i dettagli e le finiture originali sono ciò che rende uniche le imbarcazioni e le vetture di altri tempi e il preservarle è parte dell’emozione di possedere un oggetto così prezioso, un’emozione che solo un vero appassionato può comprendere.

Milano AutoClassica, il Salone dell’Auto Classica e Sportiva coinvolge da sempre appassionati e collezionisti di modelli d’epoca, con un’ampia esposizione di esemplari che hanno contribuito a scrivere la storia del settore automobilistico. Quest’anno RAM Riva Classiche era presente al prestigioso salone, con uno stand davanti al quale erano esposti tre emblematici Riva: un Corsaro, il primo tra tutti gli scafi in legno costruiti in serie, un Ariston, iconico modello del 1950 di cui in 26 anni di produzione sono stati costruiti 1.012 esemplari, e un Aquarama, la celeberrima barca entrata nel mito che quest’anno festeggia 60 anni dalla creazione nel 1962.

All’interno dello stand era allestita una Riva Lounge, arredata con complementi di arredo che rispecchiano lo stile nautico unico e senza tempo che caratterizza gli interni delle barche del brand. Allo stand RAM Riva Classiche era inoltre possibile acquistare gli esclusivi prodotti della Riva Boutique, oggetti di design, capi di abbigliamento, accessori e complementi d’arredo ispirati al mondo dello yachting; tra questi, anche “Riva Aquarama”, il libro edito da Assouline che celebra i 60 anni dell’iconico runabout Riva.

