Rosetti Superyachts RSY 40M Explorer: forte del successo del M/Y Emocean, il 38m Explorer varato nel 2021, il cantiere ravennate Rosetti Superyachts rilancia con RSY 40m EXP, un progetto di Hydro Tec che porta l’inconfondibile firma di Luxury Living Group nell’arredo e nel decor degli interni.

Rosetti Superyachts RSY 40M Explorer: gli interni

Per l’RSY 40m EXP, Rosetti Superyachts ha scelto di presentare una proposta di arredi interni piuttosto definita. Dovendo selezionare un brand in grado di realizzare un decor raffinato, contemporaneo e, soprattutto, capace di dialogare con linee esterne dalla forte personalità come quelle firmate dall’Ing. Sergio Cutolo, Owner di Hydro Tec, la scelta è caduta in maniera naturale su Luxury Living Group.

Il risultato è un explorer assolutamente inedito per eleganza e prestazioni che, alle straordinarie caratteristiche idrodinamiche e progettuali già comprovate dalla piattaforma navale del 38m EXP, aggiunge una sezione di prua ottimale e una poppa più lunga, piatta e relativamente asciutta.

Alle eccellenti doti da explorer (autonomia di crociera superiore a 5.000 miglia nautiche a una velocità di 10 nodi, notevoli capacità dei serbatoi carburante e acque nonché di cambusa e storage), unisce una raffinatezza e un gusto mai visti prima su imbarcazioni di questa categoria.

Partendo dal M/Y Emocean, l’Ing. Cutolo ha disegnato uno yacht di 40 metri in acciaio e alluminio dalle linee potenti e rigorose, destinato a lunghe navigazioni. I quattro ponti sono inondati da luce naturale che entra copiosa dalle grandi vetrate, mentre gli ampi spazi esterni e interni sono studiati per interagire tra loro e garantire sia la vita sociale, sia la privacy degli ospiti.

Dopo aver attentamente studiato le caratteristiche del RSY 40m EXP, Luxury Living Group ha optato per un decor di rara eleganza dove la parola d’ordine è coerenza: sia per quanto riguarda il loose furniture – con arredi selezionati da tutte le collezioni LLG – sia per quanto concerne i tessuti, le essenze, i metalli; si respira, infatti, un’armonia costante che unisce i pezzi e gli ambienti, declinando toni, luminosità e contrasti a seconda delle differenti destinazioni d’uso. A bordo predomina una palette neutra e riposante, “accesa” da tocchi di colore che riscaldano l’ambiente e lo vivacizzano, permettendo un’eventuale personalizzazione da parte dell’armatore o del decoratore.

Il main saloon di Rosetti Superyachts RSY 40M Explorer colpisce per la luminosità, accentuata dal gioco di rimando sullo specchio del soffitto: il bianco “nuvola” delle pareti, del divano e del grande tavolo da pranzo con top in marmo di Carrara, è riscaldato dalle finiture in metallo, leit motiv che ritroveremo in tutta la barca, dai coffee table in marmo o bronzo, dalle lampade e dalle deliziose sedie da pranzo, che, come i pouf, scelgono punte particolari di giallo acido per regalare movimento.

Nella suite armatoriale, con balcone privato, i toni si smorzano, a sottolineare la ricerca di un’atmosfera più rilassata e intima: qui prevalgono i colori neutri del tortora, scaldati da sprazzi di cognac, di blu e dal movimento scultoreo della parete che, dalla testa del letto, si allunga fino al soffitto; molto ricercate la vanity in legno scuro e l’iconica poltrona Kingston di Bentley Home.

Il salone del bridge deck, rispondendo alla medesima ricerca di contrapposizione tra toni neutri e colore e di matericità, propone un accogliente sofà componibile della linea Trussardi Casa che si illumina di tocchi di blu per armonizzarsi con le poltrone D&G Casa declinate nel tema blu mediterraneo. L’ambiente si completa con accessori e decorazioni della stessa area di gusto del main saloon.

Il bridge deck nella sua declinazione outdoor si arricchisce di speciali arredi della linea Stiletto di Versace Home presentata al Salone del Mobile 2022, decorati da un pattern jungle.

