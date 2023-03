Sanlorenzo Dubai Boat Show 2023: protagonista SX88

Sanlorenzo Dubai Boat Show 2023: il cantiere torna nella capitale degli Emirati Arabi Uniti per l’appuntamento annuale con il più grande e coinvolgente evento di nautica e lifestyle del Medio Oriente, che si terrà fino al 5 marzo 2023 nella Dubai Harbour.

Sanlorenzo Dubai Boat Show 2023: SX88

Durante questa ventinovesima edizione del salone, con il dealer Sanlorenzo Middle East, il cantiere esporrà uno dei modelli più affermati, il crossover SX88, che vanta il merito di aver introdotto sul mercato una nuova tipologia di yacht.

SX88, sintesi tra il classico motoryacht con flying bridge e la tipologia explorer, è pensato per i veri appassionati dell’andar per mare, armatori esperti ed esigenti, che scelgono di vivere la propria imbarcazione in un modo nuovo e dinamico, in costante connessione con l’ambiente esterno. La caratteristica più apprezzata di questo 27 metri è la possibilità di aprire lo spazio da poppa a prua, creando così un vero e proprio loft tutto aperto.

Da oltre 60 anni i cantieri navali Sanlorenzo producono motoryacht di alta qualità, rigorosamente su misura, frutto dell’incontro tra cura artigianale, design e le più avanzate tecnologie. La produzione della Business Unit Yacht (in composito da 24 a 40m) e della Business Unit Superyacht (metallo da 44 a 73m) è distribuita oggi in 4 cantieri: La Spezia, Ameglia, Viareggio, Massa.

Il forte impulso all’innovazione che ha caratterizzato la visione aziendale ha permesso alla società di introdurre nel corso degli anni numerose soluzioni che hanno cambiato profondamente l’ambito dello yachting, come le terrazze a scafo, il layout asimmetrico o il concetto di open space a bordo. Fondamentale in questo percorso è stata l’apertura al mondo del design e dell’architettura, affidando la realizzazione degli interni delle proprie imbarcazioni a firme autorevoli quali Rodolfo Dordoni, Citterio Viel, Piero Lissoni (dal 2018 Art Director dell’azienda), Patricia Urquiola e Studio Christian Liaigre.

