Silent Yacht 60: il primo catamarano elettrico solare

Silent Yacht 60: il cantiere ha varato per la prima volta un catamarano elettrico solare nel proprio cantiere navale di Fano. La prima

unità varata è un modello della serie Silent 60.

Il nuovo Silent 60 è dotato di 42 pannelli solari per 16 kWp di energia solare che alimentano due motori elettrici da 2 x 250 kW. Grazie a una batteria con capacità fino a 210 kWh, sarà in grado di navigare in modo efficiente e a emissioni zero solo con l’energia solare, fino a 100 miglia nautiche al giorno per settimane.

Silent Yacht 60: le caratteristiche

Il Silent 60 dispone di quattro luminose cabine ospiti sul ponte inferiore (i diversi layout permettono di avere fino a sei cabine + una cabina equipaggio), inclusa una spaziosa suite armatoriale a prua. A bordo gli spazi sociali sono numerosi: tra questi spicca un ampio

salone principale, il pozzetto di poppa, l’accogliente area di prua e il flybridge. Notevoli le altezze a bordo, che raggiungono, nel salone principale, 2,32 metri.

Grazie a un pescaggio inferiore a 1 metro, il Silent 60 può accedere a baie poco profonde: un aspetto cruciale per le crociere ai Caraibi e nel sud-est asiatico. Due plancette a poppa possono essere estese, su richiesta dell’armatore, per trasportare due moto d’acqua elettriche. La piattaforma idraulica di sollevamento tra le due piattaforme può trasportare un tender di 4 metri.

Il Silent 60 è progettato per andare ovunque, dimostrandosi un vero yacht per crociere a lungo raggio. Il sistema solare-elettrico è configurato per alimentare tutti i sistemi di bordo senza la necessità di combustibili fossili.

Caratterizzato da una forma dello scafo ad alte prestazioni, con una linea di galleggiamento lunga e prua rovesciata, questo catamarano ha una velocità di crociera di 6-8 nodi, ma se necessario può raggiungere fino a 18 nodi con la motorizzazione più potente disponibile (2 x 340 kW). Il Silent 60 appena varato è dotato di 2 motori da 250 kW per una velocità massima di 14 nodi.

Nel 2023 saranno consegnati molti altri modelli della serie Silent 60, incluso il primo Silent 62 a 3 ponti.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.