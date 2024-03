Explora Journeys Explora I: l’interior design firmato da Molteni&C

Explora Journeys svela il design delle suite, degli attici e delle residenze Ocean Penthouse, Ocen Residences e Owner’s Residence a bordo di Explora I, la prima di sei navi di lusso.

Explora Journeys, il marchio di lifestyle di lusso del Gruppo MSC, ha recentemente svelato il design innovativo degli Ocean Penthouse, delle Ocean Residences e dell’Owner’s Residence a bordo di Explora I, la prima di sei navi di lusso che rappresenteranno una rivoluzione nell’esperienza di viaggio marittimo, con una serie di ambienti che definiscono una nuova dimensione di casa sul mare, dove l’eleganza del design europeo si fonde armoniosamente con la maestosità dell’oceano.

Explora I è stata progettata per incarnare la filosofia del brand, “Ocean State of Mind”, attraverso l’utilizzo ottimale della luce naturale, il colore, l’ampiezza degli spazi, la privacy e una profonda connessione con il mare. Ogni dettaglio è stato curato per assicurare agli ospiti un rifugio opulento e al tempo stesso intimo, dove vivere un’esperienza di viaggio sull’acqua indimenticabile.

La collaborazione con Molteni&C ha portato alla creazione di interni di alta qualità, all’insegna del design consapevole e rispettoso dell’ambiente. Le suite, così come le aree comuni dell’Explora I, sono state arredate seguendo i valori fondamentali di Molteni&C: tradizione, qualità, resistenza e affidabilità, il tutto sostenuto da un impegno costante verso ricerca e innovazione.

I divani e le sedie iconici di Molteni&C, insieme agli arredi esterni della prima collezione Molteni&C Outdoor, trovano spazio nelle suite di Explora I, progettate per esaltare comfort e lusso. Gli arredi su misura, prodotti con grande maestria, e pezzi selezionati dalle collezioni, tra cui le poltrone Walter e Margou di Vincent Van Duysen e le sedute Chelsea e Devon di Rodolfo Dordoni, e alcuni tra i pezzi più iconici della Heritage Collection, come le poltrone D.154.2, D.151.4 e Round D.154.5 e il tavolino D.552.2, disegnati da Gio Ponti, si fondono perfettamente con il concept di Explora Journeys, arricchendo l’esperienza a bordo.

Le diverse aree della nave, tra cui dining e lounge, il bar, la spa, il teatro principale e la galleria d’arte, riflettono l’eccellenza di Molteni&C e la collaborazione con rinomati designer e studi di architettura internazionali. La terrazza panoramica fronte oceano, arredata con il divano e le poltrone Palinfrasca della Collezione Landmark, invita a vivere un’esclusiva esperienza en plein air, celebrando la raffinata eccellenza italiana nel contesto unico del mare aperto.

Explora I, con le sue 461 suite, attici e residenze fronte oceano, sei ristoranti, dodici bar e lounge, e ampi spazi benessere e di intrattenimento, rappresenta il culmine dell’impegno del brand nel fornire un’esperienza di lusso senza pari, dove ogni ospite può vivere pienamente il proprio “Ocean State of Mind”.

Copyright Image: Sinergon LTD