Il listino dei nuovi DF115B e DF140B che saranno disponibili da marzo 2022.

Suzuki fuoribordo DF140B e DF115B: la gamma Suzuki di media potenza, ideali per imbarcazioni da 16 a 20 piedi, si arricchisce di due nuovi modelli con comando meccanico: Suzuki DF140B e DF115B.

Questi fuoribordo sono caratterizzati da un monoblocco in alluminio con architettura 4L da 2.045 cc, con un rapporto di compressione, che migliora l’efficienza nell’utilizzo del carburante e quindi della combustione, con un conseguente incremento in termini di accelerazione e velocità.

Suzuki fuoribordo DF140B e DF115B: caratteristiche

Oltre a conferire un look moderno ai fuoribordo DF140B e DF115B, grazie alla nuova calandra che incorpora un sistema di presa d’aria che ne migliora l’afflusso e la separazione dell’acqua nebulizzata, gli ingegneri Suzuki hanno inserito anche un silenziatore che, grazie a un risonatore appositamente sviluppato, permette di abbattere la rumorosità e offrire una piacevole esperienza di navigazione a tutti i regimi del motore.

In Suzuki si è lavorato anche per accrescere ulteriormente la durata di questi fuoribordo, riprogettando la copertura del motore e rendendo efficiente il flusso dell’olio del cambio. Si è anche pensato ad agevolare le attività di manutenzione, modificando la posizione del filtro dell’olio e allargando il diametro dell’apertura per l’indicatore di livello del lubrificante: quando è necessario sostituirlo, il foro più grande permette d’inserire un tubo del cambio olio più grande. Per proteggere il motore in caso di utilizzo di carburante contaminato da acqua, Suzuki ha aggiunto un apposito filtro carburante, anch’esso di facile accesso e ispezione.

La produzione dei fuoribordo Suzuki DF140B e Suzuki DF115B è iniziata a fine 2021. L’arrivo dei primi modelli sul mercato italiano è previsto a inizio primavera.

Il prezzo di listino franco concessionario dei nuovi fuoribordo meccanici, in vigore dal 21 gennaio 2022, è a partire da:

DF115B € 13.500

DF140B € 14.700

Questi fuoribordo saranno disponibili nelle due colorazioni Nebular Black e Super Cool White (con un sovrapprezzo di € 100) e nelle versioni con gambo lungo (L) da 20 pollici (50 cm) e con gambo extra lungo (X) da 25 pollici (63 cm), nella variante rotante e controrotante.

I nuovi fuoribordo Suzuki DF115B e DF140B a controllo meccanico rappresentano la scelta di potenza ideale per un’ampia gamma di imbarcazioni da utilizzare in mare o nelle acque interne.

