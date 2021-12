Tankoa superyacht T450: venduto il nuovo 45 metri

Il primo scafo del nuovo superyacht di 45 metri T450 è stato venduto a un cliente nordamericano.

Tankoa superyacht T450 è costruito in acciaio e alluminio, ha un design esterno firmato Giorgio M. Cassetta in linea con lo stile del cantiere, al quale però aggiunge un caratteristico elemento verticale nella sovrastruttura e linee orizzontali ben bilanciate, che conferiscono al progetto un’eleganza sobria e senza tempo. Giorgio Cassetta si occuperà anche del design degli interni, che sarà moderno e perfettamente in linea con le esigenze di un giovane armatore americano e della sua famiglia.

Presentato al cantiere Genovese da Boumer Jousma e Vittoria Santarone di Italian Yacht Group di Ft Lauderdale, il cliente ha richiesto per questa prima unità diverse personalizzazioni che hanno confermato la flessibilità della piattaforma. Tra queste, finestrature molto più grandi sul ponte principale e il salone dell’upper deck più lungo, che ha aumentato la stazza lorda da 435GT a 450GT offrendo maggiori volumi interni pur senza compromettere le proporzioni finemente bilanciate dello yacht.

Tankoa superyacht T450: caratteristiche

Un’ampia suite armatoriale a prua sul ponte principale e cinema all’aperto nel pozzetto di poppa

Cinque suite per gli ospiti sul ponte inferiore e un ampio beach club a poppa

Un ponte superiore con palestra dedicata e un braciere a prua

Uno spazioso sundeck con vasca idromassaggio vetrata e zona pranzo ombreggiata dedicata agli ospiti.

La consegna del primo Tankoa Yachts T450 è prevista nel 2023.

—–

