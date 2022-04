5 consigli per viaggiare in sicurezza con il tuo bambino.

Viaggiare in sicurezza seggiolini auto: la prima regola della sicurezza stradale quando si viaggia con i bambini è avere un seggiolino e, soprattutto, usarlo correttamente. In Italia 1 bambino su 2 non è trasportato in sicurezza, mentre il seggiolino usato bene aumenta del 75% probabilità di salvezza.

Lo dicono le statistiche: la maggior parte degli incidenti avvengono proprio durante gli spostamenti quotidiani, quelli che gestiamo in sicurezza e in modo ripetitivo. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per i bambini dai 5 ai 14 anni (fonte Istat) e farli viaggiare senza seggiolino auto aumenta il rischi di morte di ben 7 volte. Infine, sono circa 10.000 i bambini sino a 14 anni che restano feriti, ogni anno, in un incidente stradale.

Viaggiare in sicurezza seggiolini auto: Chicco My Seat Air

MySeat i-Size Air è il nuovo seggiolino auto Chicco progettato per accompagnare la crescita del bambino dai 15 mesi ai 12 anni. Il seggiolino è omologato secondo la più recente normativa ECE R129/03 (i-Size) per il trasporto dei bambini dai 76 ai 150 cm di altezza.

La sicurezza è sempre garantita grazie all’installazione del Sistema Isofix con fissaggio superiore e agli optional di sicurezza (sistema di sicurezza laterale e posizionatore di cintura) inclusi nel seggiolino.

Lo speciale mini riduttore assicura il corretto angolo di seduta e la migliore posizione per la testa e il collo dei più piccoli, garantendo così il massimo comfort e la migliore sicurezza. Il seggiolino MySeat i-Size Air è, inoltre, dotato di poggiatesta regolabile che gli consente di adattarsi alla crescita in altezza ed è molto comodo anche per i più grandi grazie alle 3 diverse posizioni reclinabili.

L’innovativa scocca del seggiolino è realizzata con un sistema integrato di aerazione per garantire la perfetta circolazione dell’aria e nella versione Air è dotato di speciali inserti 3D Mesh che garantiscono il controllo del sudore mantenendo il bambino sempre fresco, come in cuscino d’aria.

Sicurezza

Il posizionatore delle cinture aiuta a proteggere l’area addominale del bambino, offrendo un punto di contatto aggiuntivo alla cintura a 3 punti del veicolo. La cintura addominale mantiene una posizione ottimale, posizionandosi sopra all’ossatura pelvica del bambino, riducendo così le eventuali forze addominali che agirebbero in caso di impatto frontale. Le protezioni laterali retrattili offrono un’ulteriore protezione in caso di impatto laterale.

Viaggiare in sicurezza seggiolini auto: gli errori da evitare

Tenere il bambino in braccio : in un incidente a 50 km/h un bambino di circa 1 anno, che pesi 11 kg, è come se ne pesasse 156 kg, impossibile trattenerlo con la forza delle braccia.

: in un incidente a 50 km/h un bambino di circa 1 anno, che pesi 11 kg, è come se ne pesasse 156 kg, impossibile trattenerlo con la forza delle braccia. Non usare nessun sistema di ritenuta per il bambino : 1/3 dei genitori qualche volta non lega il proprio figlio: senza essere legato anche a 15 km/h, un incidente può essere fatale.

: 1/3 dei genitori qualche volta non lega il proprio figlio: senza essere legato anche a 15 km/h, un incidente può essere fatale. Viaggiare “allacciati insieme” : in caso di incidente o forte frenata corpo dell’adulto schiaccia il più piccolo e la cintura di sicurezza diventa pericolosa.

: in caso di incidente o forte frenata corpo dell’adulto schiaccia il più piccolo e la cintura di sicurezza diventa pericolosa. Ritenere che in città e nei lunghi tragitti il seggiolino non serva : 75% dei genitori che non allacciano il proprio figlio ritiene molto basso il rischio in città. In realtà Il maggior numero di incidenti avviene sulle strade urbane: (73,3% dati ACI-ISTAT 2020). Il 40% degli incidenti mortali si verifica su tragitti inferiori ai 3 km.

: 75% dei genitori che non allacciano il proprio figlio ritiene molto basso il rischio in città. In realtà Il maggior numero di incidenti avviene sulle strade urbane: (73,3% dati ACI-ISTAT 2020). Il 40% degli incidenti mortali si verifica su tragitti inferiori ai 3 km. Se viaggia dietro il bambino può stare senza cintura: le cinture di sicurezza sono obbligatorie su tutti i posti, anche per gli adulti. Oltre al rischio per la propria vita, il corpo di chi sta dietro al momento dell’impatto viene sbalzato fuori con una tale forza da causare danni anche alla persona seduta davanti.

Viaggiare in sicurezza seggiolini auto: 5 consigli

Il seggiolino è fondamentale per proteggere il bambino e va utilizzato sempre, fin dal primo viaggio e per qualsiasi spostamento, anche breve. Scegliete il seggiolino giusto, in base all’età, all’altezza e al peso del vostro bambino e provvisto di omologazione secondo normative vigenti. Attenzione quando si sceglie un seggiolino di seconda mano: un prodotto usato potrebbe aver subito danni strutturali non visibili a occhio nudo, ma compromettenti per la sicurezza del prodotto. Durante il viaggio non slacciare neppure temporaneamente le cinture e non togliere il bambino dal seggiolino per nessuna ragione. Se dovete allattarlo o cambiarlo, fermatevi. Se piange, non cedete ai capricci, non prendetelo in braccio quando l’auto è in movimento, piuttosto fate spesso delle soste per distrarre e calmare il bambino. Se dovete allontanarvi dal veicolo, non lasciate mai il bimbo da solo in auto. In ogni caso equipaggiate la vostra auto con un dispositivo antiabbandono.

