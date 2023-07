Il Calendario esodo Luglio 2023 è sicuramente utile a coloro che sono in procinto di partire per le vacanze o per quelli che sono in fase di rientro. E’ bene tenere a mente quali sono i giorni da bollino rosso.

In vista degli spostamenti verso le località turistiche, anche di transito da e verso altri Paesi, ove trascorrere le vacanze estive, Viabilità Italia ha predisposto il calendario contenente le previsioni di traffico ed i divieti di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 t relativo al mese di luglio.

Diverse le giornate da bollino rosso, principalmente concentrate nei weekend. Le previsioni delle giornate “critiche” sono state diffuse dal Piano Viabilità Estate 2023, un programma che comprende non soltanto il calendario delle partenze estive e del conseguente rischio traffico e ingorghi, ma anche una serie di provvedimenti finalizzati ad alleggerire il traffico e prevenire quanto possibile le criticità legate all’esodo per le vacanze estive.

Calendario Traffico Intenso: Luglio 2023

Aggiornamento traffico in tempo reale

Notizie sempre aggiornate sul traffico per il calendario esodo Luglio 2023 sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S.:

numero gratuito 1518

sito CCISS

App iCCISS per iPhone e Android

Trasmissioni di IsoRadio

Notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio Rai e sul Televideo R.A.I. Qui le frequenze di Radio 1 e le frequenze di Radio 2.

Sezione VAI del sito Strade Anas

Numero verde unico 800.841.148

Informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti sono disponibili sul sito Aiscat e sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali.

Consigli utili per una partenza intelligente

Raccomandiamo a tutti gli utenti della strada di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sé e dei passeggeri con l’uso delle cinture di sicurezza dei posti anteriori e posteriori.

Dove sono gli autovelox e tutor attivi a Luglio 2023

Per avere un quadro completo, e programmare al meglio la partenza vi consigliamo alcuni interessanti:

• Tutor attivi in autostrada 2023: dove sono

• Posizione autovelox fissi e mobili e dei tutor su autostrade e strade statali

• Autovelox Milano 2023: elenco completo

• Autovelox Roma 2023: l’elenco completo

• Autovelox implacabile Caesar a Roma

• Elenco Autovelox in Sardegna

Come risparmiare con auto a metano

• Distributori Metano in Autostrada 2023: elenco completo e aggiornato

