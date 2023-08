Si fermano sotto ad un ponte, centrati in pieno da una ruota vagante

Un momento di fuga dalla pioggia si è trasformato in un episodio drammatico, quando una motociclista è stata colpita da una ruota vagante sotto un ponte. Le immagini incredibili, catturate in un video che sta circolando online, mostrano due motociclisti fermi sotto ad un ponte, cercando rifugio dalla pioggia battente.

Mentre i due motociclisti sembravano al sicuro dalla pioggia, una situazione inaspettata si è materializzata. Una ruota, apparentemente proveniente da un veicolo in transito, si è staccata dal suo percorso e ha cominciato a rotolare verso la coppia di motociclisti. Nel momento di massima tensione, la ruota ha colpito la motociclista in pieno, suscitando il terrore di chi assisteva alla scena.

Tuttavia, per un autentico miracolo, la motociclista è rimasta cosciente avvisando subito che era ok. Le immagini mostrano il suo sguardo di incredulità mentre osserva il compagno.

Le immagini dell’incredibile video si sono diffuse rapidamente sui social media. Da sottolineare comunque l’importanza di un abbigliamento adeguato quando si viaggia in moto. Sicuramente il fatto che la ragazza non si fosse tolta il casco è stato determinante per evitare danni maggiori.

