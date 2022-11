Tromox Ukko S, scooter elettrico cinese per la città ad EICMA 2022

A Eicma 2022 non mancano le novità dalla Cina, e tra queste spicca Tromox Ukko S, scooter elettrico di punta, nonché ultima novità, di questo marchio cinese.

Questo veicolo punta su una potenza di tutto rispetto e su un’autonomia di 160 km, che lo vede quindi in grado di muoversi in città senza problemi ma anche di uscire per brevi spostamenti extraurbani. Qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

Tromox Ukko S, colorato e scattante

Tromox Ukko S è cittadino soprattutto per le sue dimensioni compatte, concretizzate in 1,85 metri di lunghezza, 0,8 di larghezza e 1,04 di altezza, tanto da sembrare a metà tra una moto e uno scooter. Ha un design molto colorato e moderno, che sicuramente piacerà ai più giovani. Così come le prestazioni: 10,7 CV la potenza del motore elettrico, con velocità massima di 80 o 93 km / h e autonomia di 120 o 160 km garantita dalla batteria da 45 Ah nel modello base Lite, e da 55 Ah per le varianti Standard e Pro, tutte comunque estraibili per la ricarica domestica. La coppia è di 180 N/m, per un’accelerazione notevole.

Questa piccola moto elettrica punta molto sulla sicurezza. La versione Standard ha un airbag interno, mentre la Ukko S Pro ha un airbag esterno e ben due telecamere. Tutte le versioni hanno gli stessi pneumatici anteriori 100/80-14 e posteriori 120/70-14, e l’altezza di sella di 770 mm. Lite e Standard hanno assistenza alla frenata CBS, mentre sulla Pro è disponibile l’ABS. La Tromox Ukko S Lite, inoltre, usa forcellone in alluminio a doppia faccia, mentre Standard e Pro hanno tutte e due un forcellone a doppia faccia. Inoltre, la Lite usa trasmissione a catena, mentre le varianti più ricche usano le cinghie.

Solo su Standard e Pro c’è un display TFT da 5,5 pollici, che sulla Lite viene rimpiazzato da un display VA più piccolo e meno definito.

