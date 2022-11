Scorpion ADF-9000 Air: il casco per i riders più avventurosi

Il nuovissimo Scorpion ADF-9000 Air è stato progettato per soddisfare le esigenze dei riders più avventurosi per un perfetto equilibrio tra qualità e performance sia su strada, sia in fuoristrada. La calotta è realizzata in fibra Ultra-TCT così da garantire una grande resistenza agli urti e, contemporaneamente, un peso leggero.

Scorpion ADF-9000 Air: caratteristiche

Il frontino, progettato con una aerodinamica pensata per le alte velocità, è in Exolon, lo speciale materiale plastico particolarmente resistente agli urti. In ogni caso, se si percorrono molti chilometri in autostrada, il frontino può essere facilmente rimosso allentando i bulloni direttamente con le mani.

Se invece la voglia di avventura ti porta fuoristrada e si desidera utilizzare la maschera cross, la visiera presenta un sistema che ne consente facilmente e rapidamente la rimozione senza l’utilizzo di alcun attrezzo. L’ampia apertura consente una perfetta visione periferica e, allo stesso tempo, è in grado di ospitare maschere di dimensioni e marche diverse.

Un’altra caratteristica unica, presente solo nei caschi Scorpion Sports, è il sistema Airfit (sistema di gonfiaggio dei guanciali interni) che consente di personalizzare al meglio la vestibilità aiutando, contemporaneamente, a ridurre in maniera significativa il rumore del vento.

Il sistema Pinlock 100% MaxVision 2D e 3D assicura una protezione anti appannamento totale. La lente antiappannante è posizionata sulla visiera del casco per garantire la massima visibilità. Il casco è compatibile con sistema originale Scorpion bluetooth Exo Com.

Sia che si stratti di un viaggio intorno al mondo, fuoriporta o in città l’ADF-9000 Air è stato pensato per offrire al motociclista il massimo del comfort e della sicurezza su qualsiasi terreno così da incarnare lo spirito del vero e autentico casco All-Road.

