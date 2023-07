Anti “No Stop Oil” non violenti circondano gli attivisti e sbloccano il traffico a Londra

Si chiamano “Just Stop Pissing Everyone Off” (JSPEF), che significa pressapoco “Smettetela di far in**zzare tutti” e sono un gruppo che si contrappone a Just Stop Oil (JSO). No, non c’è nulla di politico quanto piuttosto uno degli scherzi di due Youtuber inglesi da 1,4 milioni di followers, che sono diventati loro malgrado paladini di tutti quelli che non vogliono essere bloccati nel traffico per colpa degli attivisti di Just Stop Oil.

La contro protesta non violenta

Va detto che a Londra siamo già al quarto giorno consecutivo di proteste, per cui gli animi sono piuttosto caldi. Ecco allora che Il gruppo di contro-protesta JSPEF è stato filmato mentre diceva chiaramente: “Smettetela di rompere le scatole a tutti”.

Come si vede nel video, circa una dozzina di persone, hanno fermato la marcia della JSO a Elephant and Castle, a sud di Londra. Il gruppo ha circondato i “rivali” indossando provocatoriamente magliette arancioni simili, in un cerchio improvvisato. Il gruppo ha unito le braccia intorno alla lenta marcia in strada degli attivisti JSO per poi accompagnarli sul marciapiede, dove sono stati “accerchiati” fino alla fine dell’ora di punta.

Da notare che è stato detto chiaramente che “nessuno era obbligato a rimanere seduto”, e che ognuno “era libero di andarsene in qualsiasi momento”. Una tattica “non violenta”, che ha spuntato le armi di Just Stop Oil, almeno momentaneamente.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.