Aprilia RSV4 Factory umilia Audi R8 Twin Turbo in una drag race

La gara di accelerazione tra la Audi R8 Twin Turbo e la Aprilia RSV4 Factory è uno dei tanti esempi della rivalità tra auto e moto. Chissà quante volte ci siamo chiesti se fosse stata più veloce quell’auto o quella moto, magari in scenari diversi come velocità pura piuttosto che strade tortuose.

Ebbene, in questo caso una Audi R8, con il suo motore V10 biturbo da 5,2 litri, è stata ulteriormente potenziata per raggiungere i 800 CV. Questo incremento di potenza, tuttavia, non si traduce necessariamente in un vantaggio netto nella gara di accelerazione, specialmente quando si confronta con le prestazioni della Aprilia RSV4 Factory.

La moto, dotata di un motore V4 da 1.100 cc, eroga 220 CV. Nonostante la sua potenza apparentemente minore, la leggerezza della moto, che pesa solo 190 kg, le conferisce un rapporto potenza-peso di 820 CV per tonnellata, ben superiore a quello della Audi. Quando si considera il peso del pilota di circa 77 kg, le prestazioni della moto aumentano ulteriormente, raggiungendo 1.158 CV per tonnellata.

Questo contrasto di potenza e agilità si evidenzia chiaramente nella drag race, come mostrato nel video realizzato Officially Gassed su YouTube. La Audi R8, nonostante sia un’auto con trazione integrale e un cuore italiano fornito da Lamborghini, mostra i suoi limiti contro la più agile Aprilia.

La Aprilia completa il quarto di miglio, ovvero 0,4 km, in 10,44 secondi a 236,5 km/h, mentre la Audi R8 impiega 11,76 secondi a 203 km/h. Questa differenza di tempo e velocità è indicativa delle capacità di accelerazione e velocità massima di entrambi i veicoli. La Audi R8 della prova, con i suoi problemi meccanici e una gestione dell’accelerazione non ottimale, non riesce a tenere il passo con la moto, che sfrutta la sua leggerezza e agilità per ottenere un vantaggio decisivo.

Non sarà la prova definitiva della vittoria delle moto sulle auto, ma sicuramente è una vittoria netta della casa di Noale.

