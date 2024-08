Durante il volo, ci sono molti accorgimenti di sicurezza che spesso passano inosservati ai passeggeri. Tra questi, uno dei più curiosi è la raccomandazione di sedersi sulle mani durante il decollo e l’atterraggio. Ma qual è il motivo dietro questa istruzione apparentemente insolita?

Secondo un assistente di volo esperta, sedersi sulle mani in questi momenti cruciali del volo può effettivamente fare la differenza in situazioni di emergenza. Il decollo e l’atterraggio sono le fasi più critiche di un volo, dove le probabilità di incidenti sono statisticamente più elevate. Tra l’altro sapete qual è il posto più sicuro in aereo?

Un video pubblicato su TikTok ha portato alla luce questo protocollo di sicurezza. L’account che ha condiviso il video ha spiegato nei dettagli il motivo di questa pratica: “Vi siete mai chiesti perché l’equipaggio di cabina si siede così durante il decollo e l’atterraggio? Si chiama ‘brace position’. Questa posizione consiste nel fissare la cintura di sicurezza, sedersi in posizione verticale, sedersi sui palmi delle mani con i pollici nascosti, mantenere le braccia sciolte e i piedi piatti sul pavimento“.

L’obiettivo è mantenere il corpo in una postura rigida per ridurre il rischio di lesioni in caso di un impatto improvviso. Limitare il movimento del corpo può infatti diminuire le possibilità di ferite gravi in caso di emergenza. È fondamentale che gli assistenti di volo restino incolumi poiché sono gli unici a bordo con la certificazione per il primo soccorso. In caso di incidente o turbolenza forte, è essenziale che possano usare le mani per assistere i passeggeri.

Il video spiega ulteriormente che durante il decollo e l’atterraggio, gli assistenti di volo attraversano anche la silent review, un protocollo che li prepara per situazioni di emergenza. Questo include la conoscenza delle apparecchiature di emergenza nella loro posizione, il funzionamento delle porte, i comandi da dare e qualsiasi indizio visivo all’esterno dell’aereo.

Questo consiglio, sebbene poco conosciuto, fa parte di una serie di misure che gli assistenti di volo utilizzano per garantire il massimo livello di sicurezza possibile.