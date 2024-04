I consigli degli esperti per ottimizzare la ricerca e la prenotazione dei voli, risparmiando notevolmente sul costo dei viaggi aerei.

Prenotare un volo a basso costo non è solo una questione di fortuna, è il risultato di una pianificazione accurata e di tattiche ben studiate. In un mondo dove i viaggi aerei sono una componente fondamentale della mobilità globale, saper navigare attraverso le opzioni disponibili può trasformare un’esperienza potenzialmente costosa in una sorprendentemente economica. Ricordiamo come eviare voli affollati e come scegliere il posto migliore in aereo.

Vediamo insieme le metodologie che possiamo usare per ottimizzare la ricerca e la prenotazione di voli.

Flessibilità temporale

La capacità di adattare le proprie date di viaggio è uno dei fattori più influenti sul costo dei voli. Volare durante la settimana, in particolare il martedì e il mercoledì, può offrire tariffe significativamente più basse rispetto al fine settimana.

Anche la scelta di orari meno di punta, come voli notturni o all’alba, può ridurre il prezzo del biglietto. La flessibilità non riguarda solo il giorno, ma anche la stagione: evitare periodi di alta stagione e vacanze può fare una grande differenza.

Scelta dei comparatori

L’utilizzo di siti web di comparazione voli è essenziale per chi cerca offerte economiche. Questi siti aggregano i prezzi di diverse compagnie aeree e piattaforme di prenotazione, permettendo ai viaggiatori di visualizzare le migliori opzioni disponibili in pochi clic.

Tuttavia, è fondamentale non fermarsi al primo prezzo conveniente trovato. Innanzitutto è necessario verificare che tutti i costi siano stati esplicitati, compresi bagagli da imbarcare. Confrontare più siti e controllare anche i siti delle compagnie aeree può rivelare promozioni ancora più vantaggiose.

Quando prenotare

Prenotare con il giusto anticipo può garantire tariffe vantaggiose, ma ci sono due finestre temporali da considerare: molto in anticipo o all’ultimo minuto. Generalmente, prenotare da due a otto mesi prima offre le migliori tariffe per voli internazionali.

Per voli domestici, un anticipo di uno a tre mesi è ideale. Per i più avventurosi, le offerte last-minute possono rappresentare una scommessa, ma talvolta portano a risparmi significativi.

Utilizzo di alert ed app

Impostare allerte di prezzo tramite siti web di viaggio e app dedicate può essere un modo efficace per catturare le migliori offerte non appena diventano disponibili. Questi strumenti monitorano le fluttuazioni dei prezzi e notificano l’utente quando i prezzi calano, sfruttando algoritmi che prevedono le variazioni di tariffa.

Errori nelle tariffe

Gli errori di tariffazione, sebbene molto rari, sono occasioni d’oro che richiedono prontezza e rapidità di azione. Questi errori si verificano quando le compagnie aeree pubblicano accidentalmente tariffe molto basse. Catturare queste opportunità richiede che si sia sempre pronti a prenotare in fretta, prima che l’errore venga corretto.

Codici sconto e promozioni

Iscriversi alle newsletter delle linee aeree e di siti di viaggio può offrire l’accesso a sconti esclusivi e promozioni limitate. Questi sconti possono applicarsi a specifiche rotte o essere disponibili durante particolari periodi promozionali, rendendo ancora più accessibili i viaggi.

Attenzione: truffe e bufale

Attenzione alle bufale ma soprattutto alle truffe. Utilizziamo siti noti e conosciuti per la prenotazione, controllando che non siano semplicemente “simili” a quelli ufficiali, un po’ come accade purtroppo con le assicurazioni false online. In ogni caso, come diciamo spesso, se il prezzo è troppo basso per essere vero, probabilmente non è vero.

Non cadete nelle bufale che girano in rete: ad esempio usare la modalità incognito del browser non serve per strappare prezzi più bassi sui biglietti aerei.

Adottando le semplice strategie che abbiamo elencato, possiamo ridurre i costi dei biglietti aerei. Mantenendo flessibilità sulle date di viaggio, confrontando attentamente le offerte attraverso diversi siti, e sfruttando allerte e promozioni, è possibile trasformare la prenotazione di un volo da una faticaccia ad una vera e propria opportunità di risparmio, rendendo ogni viaggio più accessibile e, speriamo, piacevole. A questo proposito, qui la guida su come dormire bene in aereo.

