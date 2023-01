Il bus parte senza autista e distrugge tutto quello che incontra

Il video di un bus che parte improvvisamente ci mostra le immagini di una situazione davvero incredibile accaduta in questo parcheggio in Israele. Non ci sono molte informazioni in merito alle cause di questo incidente, ma le cronache locali riportano una dimenticanza da parte dell’autista che non avrebbe inserito il freno di stazionamento.

In ogni caso nel video possiamo vedere il bus che parte all’improvviso, quasi travolgendo l’uomo che si trova di fronte. Prosegue poi la sua corsa impazzita contro un altro mezzo, che è quello che sta riprendendo la scena. Lo spinge per qualche metro e poi ancora prosegue da solo.

Dalle informazioni che abbiamo raccolto pare che non ci siano stati feriti, e che fortunatamente il bus ha fatto solo danni materiali.

